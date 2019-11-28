Хрипота и усталость: врач назвала признаки смертельного заболевания

Рак легких относится к одним из самых распространенных заболеваний в мире, приводящим к смерти. И Украина тут не исключение.

Согласно информации ВОЗ, наиболее значительным фактором риска развития этой болезни является курение. Эта вредная привычка в 20% случаев приводит к развитию онкологии, при этом 70% из них приходится именно на рак легких.

"Чаще всего болезнь вначале протекает бессимптомно, - говорит семейный доктор Наталья Лобода. – А если симптомы и есть, то пациенты обычно их списывают на простуду, переутомление и т.д., потому не спешат за помощью, тем самым снижая свои шансы на выздоровление".

Врач рассказала MedOboz, какие симптомы должны насторожить и дать повод внепланово пройти обследование, чтобы, если понадобится, вовремя начать лечение.

Новости Назван простой способ избежать распространенного рака

Частые покашливания

Появление частых покашливаний, а также хронический кашель "курильщика" уже сами по себе являются поводом для регулярного планового обследования легких. Ведь статистика гласит, что это один из первых и самых распространенных спутников рака легких.

И не стоит успокаивать себя мыслью, что появление кашля, особенно, если вы курите, это хорошо, мол, так организм очищается от вредных веществ и раздражителей в дыхательных путях. При раке легких развивающаяся опухолевая ткань может стимулировать такую же реакцию.

Кашель и хрипота - признаки не только простуды Народна правда

Одышка

Одышка при незначительных физических нагрузках и тем более в состоянии покоя тоже является серьезным поводом для обращения к врачу. Дело в том, что в процессе развития опухоли может происходить частичное блокирование дыхательных путей, от чего и появляется нарушение дыхания.

Хрипота

Осиплость голоса и хрипота часто сопровождают переохлаждения и ОРВИ, однако возникновение такого симптома самостоятельно должно насторожить. Спровоцировать его может давление образовавшейся опухоли на нерв, контролирующий гортань, что нарушает его функцию и может приводить к параличу.

Необъяснимая потеря веса

Заметив за собой или кем-то из своих близких резкое снижение веса (настораживать должна потеря 5% массы тела за год без соблюдения диет и особого режима тренировок), не мешкайте с обращением в больницу. Ведь необъяснимое похудение часто является ранним видимым признаком серьезных нарушений в организме, в частности и развития рака легких.

Такая реакция возникает из-за нарушения обмена веществ, сопровождающего онкологические заболевания, ухудшения аппетита и т.д.

Постоянная усталость

Появление постоянной усталости при нехватке сна и убойном графике – явление естественное и справиться с ним помогут отпуск или парочка ленивых выходных.

А вот при нормальном режиме отдыха и нагрузок также являются поводом для обследования у онколога.

Так, онкологические заболевания вызывают много изменений в организме. В частности, могут провоцировать выработку веществ, вызывающих сонливость, слабость и апатию. Кроме того, рак легких также увеличивает расход организмом энергии, от чего сильная усталость одолевает даже при минимальных нагрузках.

Кому важно регулярное обследование?

Как уже говорилось, рак легких часто начинается бессимптомно, потому регулярное профилактическое обследование может стать единственным спасением от развития неоперабельных форм заболевания.

Особенно такие обследования нужно проходить тем, кто:

- достиг 55-летнего возраста;

- курит или бросил эту пагубную привычку в течение последних 15 лет;

- имеет генетическую склонность к онкологическим заболеваниям;

- страдает от хронических заболеваний органов дыхания – бронхита, астмы, эмфиземы и т.д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о статистике рака легких в Украине.

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