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/Онкология

Храп оказался предвестником страшной болезни

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Храп или пробуждение во время сна могут быть симптомами опасной онкологической болезни, - однако, по большей части только для женщин.

К таким выводам пришли ученые из Университета Аристотеля в Салониках, сообщает The Sun.

Отмечается, что в рамках исследования участвовали 19 тысяч людей, которые предоставили данные о весе, возрасте, плохих привычках, а также частоту храпа во время сна.

Храп оказался предвестником страшной болезни

Оказалось, что частичное или полное закрытие дыхательных путей, которое и вызывает храп, наблюдалось во время сна чаще у людей с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), болезнью остановок дыхания во время сна.

Интересно, что соответствующие зависимости прослеживаются среди представителей обоих полов, однако, у женщин встречаются чаще.

Читайте также на MedOboz о ранних и поздних симптомах рака легких, которые нельзя игнорировать.

Храп оказался предвестником страшной болезни

По предварительным данным, СОАС может повлечь за собой развитие рака, однако, детальных исследованиях о зависимости между этими заболеваниями, пока проведено не было.

Среди симптомов болезни остановок дыхания во сне также указывают утренние головные боли, депрессию, усталость, бессонницу.

Медики рекомендуют людям с СОАС проходить терапию и придерживаться здорового образа жизни.

Храп оказался предвестником страшной болезни

Напомним, ранее MedOboz приводил пять симптомов рака кишечника, которые должен знать каждый.

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