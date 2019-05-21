Храп оказался предвестником страшной болезни

Храп или пробуждение во время сна могут быть симптомами опасной онкологической болезни, - однако, по большей части только для женщин.
К таким выводам пришли ученые из Университета Аристотеля в Салониках, сообщает The Sun.
Отмечается, что в рамках исследования участвовали 19 тысяч людей, которые предоставили данные о весе, возрасте, плохих привычках, а также частоту храпа во время сна.
Оказалось, что частичное или полное закрытие дыхательных путей, которое и вызывает храп, наблюдалось во время сна чаще у людей с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), болезнью остановок дыхания во время сна.
Интересно, что соответствующие зависимости прослеживаются среди представителей обоих полов, однако, у женщин встречаются чаще.
Читайте также на MedOboz о ранних и поздних симптомах рака легких, которые нельзя игнорировать.
По предварительным данным, СОАС может повлечь за собой развитие рака, однако, детальных исследованиях о зависимости между этими заболеваниями, пока проведено не было.
Среди симптомов болезни остановок дыхания во сне также указывают утренние головные боли, депрессию, усталость, бессонницу.
Медики рекомендуют людям с СОАС проходить терапию и придерживаться здорового образа жизни.
Напомним, ранее MedOboz приводил пять симптомов рака кишечника, которые должен знать каждый.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!