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/ Онкология

Грудные импланты вызывают рак: на Allergan подали в суд

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Известный производитель товаров медицинского назначения Allergan прекращает продажу и распространение своих текстурированных имплантов на фоне растущих связей с редким и смертельным раком – анапластической крупноклеточной лимфомой (BIA-ALCL).

Решение об отзыве данной продукции было принято Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое основано на растущем числе случаев заболевания, связанном с использованием имплантов Biocell. Об этом сообщает издание The New York Times.

Во всем мире было зарегистрировано 573 случая заболевания и 33 смерти от BIA-ALCL, причем 481 из этих случаев был связан с имплантам Allergan (данные FDA). Также регулятор сообщал, что в 13 из 33 смертельных случаев был известен тип импланта, в 12 из которых, производителем был Allergan.

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Импланты от Allergan вызывают редкий вид рака у женщин

Импланты от Allergan вызывают редкий вид рака у женщин

Иллюстрация

Как заявляют в FDA, риск развития лимфомы с имплантами от Allergan примерно в шесть раз выше, чем у других производителей, которые реализуют свою продукцию на территории США.

По данным ВВС, 20 британок подали в суд иск на компанию Allergan с требованием морального и денежного возмещения. В это же время компания массово отзывает свой продукт с рынка.

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50-летняя Линзи Бромфилд – одна из британок, которая пострадала от имплантации

50-летняя Линзи Бромфилд – одна из британок, которая пострадала от имплантации

bbc.com

ANSM, французское агентство по безопасности продуктов для здоровья, также отказалось продлить европейскую сертификацию CE для имплантов данного производителя, пишет Daily Mail.

Анапластическая крупноклеточная лимфома – редкое онкологическое заболевание иммунной системы. Это не рак молочной железы, однако развивается в ткани вокруг импланта. В большинстве случаев удаления импланта и рубцовой ткани вокруг него достаточно для выздоровления пациентки, но если болезнь не обнаружена на ранней стадии, она может распространиться и привести к летальному исходу. Предполагается, что текстурированные имплантаты запускают развитие BIA-ALCL из-за того, что их поверхность или химические вещества в ней разрушают живые клетки молочной железы.

Женщинам, у которых есть текстурированные импланты, эксперты рекомендуют проконсультироваться со своим врачом, если у них есть какие-либо жалобы (отек или боль).

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
рак пластическая хирургия
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