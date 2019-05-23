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/Онкология

Google стал выявлять рак лучше врачей

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20 мая Google опубликовал отчет о новом проекте компании, направленном на борьбу с онкологическими заболеваниями. Созданная технология обнаруживает раковые клетки на томограммах легких с точностью, недоступной человеческому глазу, сообщает Харб.

Google стал выявлять рак лучше врачей

habr.com

Целью данного проекта компании Google было создание модели искусственного интеллекта, способной с высокой точностью рассчитывать вероятность развития болезни. Предполагается, что модель будет выявлять мельчайшие новообразования в грудной клетке пациента и сопоставлять данные с результатами предшествующих сеансов, если таковые имеются, чтобы составить прогноз с визуализацией в 3D.

Данная технология даст возможность диагностировать рак на ранних стадиях, в частности, рак легких, который по данный Всемирной организации здравоохранения является самым смертоносным из всех онкологических заболеваний. Данная онкопатология занимает шестое место в списке наиболее распространенных причин смерти.

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