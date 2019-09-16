Глиобластома: что известно о болезни, которая убивает Заворотнюк

У российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, по данным СМИ диагностировали рак головного мозга (глиобластому).

По прогнозам врачей, продолжительность жизни с таким диагнозом составляет два года и только в очень редких случаях – до пяти.

OBOZREVATEL разобрался, что являет собой заболевание, из-за которого, вероятно, стремительно угасает актриса.

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Глиобластома – злокачественная опухоль головного мозга, которая характеризуется достаточно высокой степенью агрессивности и не очень хорошим прогнозом. Рост глиобластомы стремительный инфильтративный, опухоль прорастает в мозговую ткань, при этом четкие границы пораженной области не прослеживаются. Опухоль не метастазирует за пределы нервной системы. Для заболевания характерно быстрое развитие клинической симптоматики.

Примечательно, что глиобластома – наиболее частая первичная опухоль мозга. Она составляет около 52% первичных опухолей и до 20% всех внутричерепных опухолей. Чаще всего ее обнаруживают в височной и лобной части.

Симптомы

Конкретные симптомы глиобластомы зависят от локализации злокачественного новообразования. Наиболее частый симптом глиобластомы – головная боль, что обусловлено повышением внутричерепного давления.

Также заболевание может проявляться эпилептическими припадками, головокружениями, жалобами пациентов на сонливость, нарушение зрения, чувство онемения конечностей. При этом часто опухоль достигает больших размеров до того, как проявляются симптомы глиобластомы.

Другими симптомами глиобластомы являются расстройства памяти, изменения поведения и характера.

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Причины

Статистически факторами риска глиобластомы мозга являются:

- возраст, чаще всего болезнь поражает людей в возрасте 40-60 лет;

- пол, у мужчин опухоль развивается чаще, чем у женщин;

- наличие пилоцитарной и фибриллярной астроцитомы I и II степени. Установлено, что в 10% случаев глиобластома мозга – вторичная опухоль, развивающаяся из астроцитарных опухолей низкой степени злокачественности;

- генетические нарушения, вследствие некоторых заболеваний, например, нейрофиброматоза;

- внешние факторы, такие как воздействие ионизированного излучения и вредных химических веществ, одно из которых - поливинилхлорид;

Среди причин заболевания могут быть также некоторые вирусные заболевания, наследственная предрасположенность и передача по кровеносному руслу зараженных антител в кору головного мозга.

Диагностика

Диагностировать заболевание можно с помощью МРТ головного мозга с контрастным веществом, SPEKT и PET обследований. Самый надежный способ – стереотаксическая биопсия с последующим патологоанатомическим анализом.

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