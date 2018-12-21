Глазные капли способны победить рак: ученые нашли доказательства

Активный компонент глазных капель, созданных для лечения заболеваний сетчатки, способен побороть один из самых агрессивных видов рака.

Такое открытие сделали исследователи из нескольких университетов и научных центров Великобритании, пишут "Вести.ру". Отмечается, что лекарство, о котором идет речь, еще не попало на потребительский рынок, поскольку проходит стадию клинических испытаний.

Однако ученых заинтересовало одно соединение в составе препарата. Оно нацелено на ген, способный подавлять прогрессирование болезни под названием острый миелоидный лейкоз (ОМЛ).

Найдено неожиданное средство от рака НТН

Это один из самых опасных типов лейкоза, злокачественное заболевание крови, при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. Они накапливаются в костном мозге, постепенно вытесняя здоровые эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Это, в свою очередь, приводит к сопутствующим осложнениям: организму становится все труднее сопротивляться инфекциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.