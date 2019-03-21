Есть в каждом доме: названо вещество убивающее "неуязвимый" рак

В зернах кофе содержатся два вещества, которые останавливают или, по крайней мере, замедляют рост разных "неуязвимых" типов рака простаты.

К такому выводу пришли японские молекулярные биологи, передает РИА Новости. Если выводы будут подтверждены, исследователи смогут получить первое лекарство от рака простаты.

Любители кофе примерно на 11 процентов реже страдают от подобных опухолей, чем остальные мужчины.

Ученые отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили за тем, будут ли различные комбинации этих молекул и все эти соединения по-отдельности тормозить рост разных типов карциномы.

Как показали эксперименты, кафестол и кавеол, растительные сигнальные молекулы, обладают мощными противораковыми свойствами. Их комбинация замедлила рост самых "неуязвимых" типов рака простаты примерно в два раза во время экспериментов на мышах.

Названо вещество убивающее "неуязвимый" рак

Эти же соединения уничтожили все клетки менее стойких видов опухолей при их выращивании в пробирке за первые сутки после начала наблюдений.

Рак простаты — одна из самых распространенных видов рака среди мужчин и одна из главных причин их смерти после болезней сердца и сосудов, рака легких и меланомы. По статистике ВОЗ, каждый седьмой мужчина становится жертвой этой формы рака к 65-70 годам жизни, однако в большинстве случаев врачам удается спасти пациента.

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