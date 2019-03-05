Есть в каждом доме: назван популярный продукт, спасающий от рака

Употребление томатов снижает риск развития рака печени, а также ее воспаления и развития жировой болезни.

К такому выводу пришли ученые Университета Тафтса из США, передает MedicalXpress. Показательный эксперимент провели на мышах. Оказалось, все дело в каротиноидном пигменте ликопине.

В ходе исследования в организм недавно родившихся мышей вводили канцероген, способствующий формированию злокачественных опухолей в печени. После этого грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров. При этом одна из групп животных получала вдобавок томатный порошок.

Ликопин увеличивал количество и разнообразие полезной микрофлоры. Это предотвращало чрезмерный рост некоторых бактерий. В связи с этим снижалась вероятность жировой болезни печени и рака.

Причем ученые пришли к выводу, что томатный порошок гораздо эффективнее, нежели ликопин в отдельности. Все из-за наличия в томатах других полезных соединений, включая витамин Е, витамин С, фолаты, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

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