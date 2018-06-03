Есть в каждом доме: найден дешевый способ борьбы с раком

Обыкновенная сода может существенно повысить эффективность химиотерапии при борьбе с онкозаболеваниями.

К такому выводу пришли американские ученые из Института Людвига по исследованию рака, передает "Лента.ру".

По утверждению исследователей, разбавленная в воде сода уменьшает кислотность раковых клеток в глубине опухоли, отрезанных от кровеносной системы и лишенных кислорода.

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Исследование подробно описывает, как в ответ на повышение кислотности клетка "выключает" молекулярный "тумблер" mTORC1, который в обычных условиях измеряет доступность питательных веществ, прежде чем дать клеткам "зеленый свет" на рост и деление.

В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что при повышении кислотности раковые клетки становятся активнее, и вся опухоль начинает лучше поддаваться химиотерапии. Этот процесс работает и в обратную сторону, позволяя замедлить деление раковых клеток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что низкие дозы яда - триоксида мышьяка - заставляют отступить одну из разновидностей рака крови, острый промиелоцитарный лейкоз.