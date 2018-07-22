Есть в каждой аптечке: какие популярные в Украине таблетки лечат рак

Ежедневный прием небольших доз аспирина снижает риск развития рака яичников.

К такому выводу пришли ученые из американского госпиталя Норсвелл Хелс в Хантингтоне, сообщает "Лайф". Им удалось выяснить, что употребление аспирина в малых количествах сокращает риск заболевания раком яичников на 10%.

В рамках другого исследования Гавайского университета в Гонолулу и центра Моффита удалось выяснить, что показатель выживаемости у женщин при диагностировании у них онкологических заболеваний больше на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом ранее ученые заявили, что ежедневный прием популярного в Украине препарата - аспирина - практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин.