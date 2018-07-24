Есть у каждого ребенка: ученые назвали популярный предмет, вызывающий рак

Многие цветные карандаши могут содержать опасные токсины, которые вызывают онкологические заболевания.

К такому выводу пришли эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest, которые проверили 17 упаковок цветных карандашей, 12 наборов фломастеров и 6 тюбиков с чернилами, продающихся в Германии, передает Der Spiegel.

В ходе исследований эксперты обнаружили в цветных карандашах избыточное количество полициклических ароматических гидрокарбонатов. Стоит отметить, что степень токсичности карандашей не влияет на их стоимость. Ученые выяснили, что самые дорогие наборы были самыми токсичными. Всего безопасными признаны 5 из 17 наборов.

При этом фломастеры оказались менее вредными. Только в двух наборах обнаружили консерванты бензизотазолеин и метилизотазоленин, которые используют при изготовлении моющих средств.

В то же время, почти все образцы чернил содержали вредные консерванты. Только один образец успешно прошел исследования.

Однако, как утверждают ученые, карандаши независимо от степени токсичности вряд ли слишком опасны для здоровья. Но хорошо мыть руки после рисования все же рекомендуют.

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