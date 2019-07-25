Есть 3 раза в неделю: найден способ снизить риск рака кишечника

Употребление в пищу рыбы три раза в неделю снижает риск возникновения рака кишечника.

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) установили, что данный вывод "работает" для всех видов рыбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что те, кто потребляет три и больше порций рыбных продуктов, болеют на 12% меньше, чем те, кто ест только одну. Авторы объясняют полученные результаты тем, что рыба является богатым источником жирных кислот, которые способствуют уменьшению воспаления в организме.

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Согласно прошлым исследованиям, с одной стороны, воспаление может вызвать рак путем повреждения ДНК, а с другой, способствует выработке цитокинов, которые стимулируют рост кровеносных сосудов, которые "питают" опухоль.

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Как писал MedOboz, низкожировая диета способствует снижению риска смерти от рака молочной железы.

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