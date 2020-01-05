"Если вы смотрите, значит, я умер": появилось душераздирающее послание больного раком онколога из России

В России умер известный онкохирург Андрей Павленко, который последние полтора года боролся с раком желудка. Он стал известен прежде всего тем, что несмотря на лечение регулярно записывал блоги и мотивировал больных людей принимать лекарства.

Как сообщает издание "Такие дела" со ссылкой на супругу врача, он скончался 5 января в возрасте 39 лет. В сети уже опубликовано видео, где хирург начинает диалог со своими подписчиками со слов: "Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер".

Далее онколог благодарит всех, кто следил за последними месяцами его жизни. Он также сообщил, что совместно с Митей Алешковским (журналист) и Сергеем Карповым (фотограф) он придумал грант имени Андрея Павленко, финансирующий медиапроекты, которые доносят правильную, правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях. Сбор средств объявили на платформе "Патреон".

Семья Андрея Facebook онколога Павленко

За несколько дней до смерти Павленко написал прощальный пост в Facebook, который тронул сердца людей со всего мира.

"Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов. Я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки!

Статистика – вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло", – призвал Павленко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2020 года Национальная служба здравоохранения Украины оплатит больницам раннюю диагностику онкозаболеваний, потому процедура будет бесплатной.

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