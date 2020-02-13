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/ Онкология

"Еще поборемся!" "Червень" рассказал о лечении рака: свежее фото комбата

1.6т
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Заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт, у которого обнаружили неоперабельную опухоль, прошел первую химиотерапию.

Информацию о состоянии бойца разместил командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Привет, проводник! Прошел первую химию, переношу терпимо. Сегодня впервые за месяц самостоятельно поел, а главное смог немного попить, желудок впервые пропустил. Верю, что еще поборемся! Спасибо всем и вам за поддержку!" – процитировал Ярош Гергерта.

Facebook/Дмитрий Ярош

Facebook/Дмитрий Ярош

Андрей Гергерт

Как писал OBOZREVATEL ранее, опухоль, которую обнаружили у Андрея "Червня" Гергерта, оказалась неоперабельной. Теперь бойцу предстоит пройти жесткую химиотерапию.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Андрей Гергерт Дмитрий Ярош
Место
Украина
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Ну это нормально))))) И каждому воздастся по делам его.
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Ку Алексей
Ку Алексей
назиздел значит вытиран, денежек захотел и на жалость давит
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