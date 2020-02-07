"Эпидемия рака в Украине": онколог озвучил шокирующие цифры

В Украине более миллиона человек имеют онкологические заболевания, эта цифра растет с каждым годом.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-онколог Антон Шкиряк. По его словам, сегодня онкологический пациент абсолютно брошен государством.

"На сегодняшний день мы имеем более миллиона онкобольных в государстве. Мы ежегодно обнаруживаем 140 тыс. новых случаев. Из этих 140 тыс. 30 тыс. людей умирают в течение первого года. Из этих 140 тыс. около 32% не получают полноценного специального лечения в связи со своей болезнью, то есть остаются без медицинской помощи", – рассказал Шкиряк.

По его словам, в последнее время трудоспособные украинцы все чаще болеют онкологией. Среди мужчин лидирующие позиции занимает рак легких, а также рак простаты. Среди женщин – рак молочной железы, околоректальный рак.

"Каждый год мы видим процент, который увеличивается. Это эпидемия. За пять лет мы потеряли 348 тыс. граждан. В тылу, а не на фронте! Это трагедия общегосударственного масштаба", – подчеркнул врач.

Шкиряк перечислил главные факторы роста онкозаболеваемости в Украине: "У нас был Чернобыль, у нас ужасная экология, низкокультурное питание, малоподвижный образ жизни, стрессовые факторы, которые вызывают у людей онкологические процессы".

Врач подчеркнул, что в Украине нет государственной программы раннего скрининга и обнаружения онкологических процессов. Кроме того, по его словам, в Украине сегодня на медицину выделяется менее 3% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 7,5% ВВП.

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Он отметил, что стоимость курса химиотерапии варьируется от 4 тыс. грн до 50 тыс. грн в зависимости от препарата.

"Мы все смотрели открытия нобелевских лауреатов по таргетной терапии новых препаратов, которые позволяют таргетированно попадать четко в цель самой опухоли, разрушая ДНК-связи. На такие препараты пациенты тратят 6-7 тыс. долларов за один курс, который каждый месяц надо повторять. В течение года это 70-80 тыс. долларов. Кто в Украине может себе такое позволить? Единицы. 32% онкобольных в Украине останутся без лечения, потому что у них нет возможности пойти в аптеку и купить медикаменты", – заявил Шкиряк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-онколог Антон Шкиряк рассказал о первых симптомах онкологических заболеваний.

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