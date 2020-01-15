Эксперты возлагают большие надежды на иммунотерапию рака

В последние годы иммунотерапия является очень перспективным направлением в онкологии. Такое "лидерство" объясняется наличием нескольких ключевых направлений, включая препараты против PD-1, вакцины на дендритных клетках, Т-клеточную терапию и противораковые вакцины. По прогнозам специалистов, исследователи будут "брать курс" на создание новых иммунопрепаратов, а органы по контролю качества (FDA) из-за высокого спроса ускорят одобрение этих лекарств.

Таким образом, химиотерапия и облучение могут отойти на задний план. И не удивительно, поскольку эти методы, влияя на опухоль, влияют и на здоровые клетки организма. Химиопрепараты – это мощные токсины и яды, которые останавливают быстрое деление злокачественных клеток. Все наверняка слышали об их побочных эффектах, среди которых тошнота, выпадение волос, нарушения работы ЖКТ и когнитивных функций, а также общая слабость при уже плохом самочувствии.

Если взять облучение (радиотерию), то оно часто используется как дополнительный способ воздействия на опухоль. Например, чтобы остановить рост и деление клеток для проведения дальнейшего хирургического лечения. Тут все зависит от стадии, размера опухоли и ее локализации.

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Давайте разберемся, на что в онкологии делаются такие высокие ставки и возлагаются большие надежды. Самым важным преимуществом иммунотерапии является таргетность, то есть ее препараты действуют только на раковые клетки и останавливают их рост. При некоторых локализациях это может быть единственным вариантом, поскольку опухоль может не отвечать на химиотерапию (это явление называется химиорезистентность). Иммунопрепараты эффективны при меланоме, раке почек, легких, молочной железы, простаты, мочевого пузыря, раке головы и шеи.

Природой задумано, чтобы наша иммунная система с помощью специальных клеток выявляла и уничтожала все чужеродное в организме, в частности, и опухоли. Однако у онкобольных эта программа дает сбой, поскольку раковые клетки научились тормозить активность Т-лимфоцитов через так называемые иммунные контрольные точки (чекпойнты). Открытие этого механизма в 2018 году было удостоено Нобелевской премии.

Разработка и внедрение в практику таких препаратов (антител ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб, атезолизумаб) помогает добиться высокой выживаемости больных. Например, ипилимумаб связывается с антигеном CTLA-4 цитотоксичных Т-лимфоцитов, способствуя активации иммунного ответа. Ниволумаб и пембролизумаб ингибируют PD-1 (мембранный белок опухолевых клеток), активируя способность иммунитета атаковать рак.

Новости Ученые разработали уникальную вакцину против рака

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Открытие дендритных клеток, которые также стимулируют иммунный ответ организма, заложило основу для нового направления в иммунотерапии – клеточные вакцины, которые усиливают иммунную систему и заставляют ее бороться с "чужими". Так, различают профилактические и лечебные вакцины. К профилактическим относятся вакцины против ВПЧ и гепатита В, которые существенно снижают риски рака шейки матки и рака печени, соответственно.

Вакцины для лечения рака способствуют повышению естественной защиты организма при уже диагностированной опухоли. Такие препараты способны:

предотвратить рецидив;

уничтожить все раковые клетки;

затормозить рост опухоли и ее распространение.

Вакцина представляет собой антигены, которые обычно не являются частью нашего организма. Иммунная система атакует их и ликвидирует. Это способствует формированию иммунной памяти, которая поможет в будущем узнавать эти антигены. В состав вакцин также могут входить адъюванты – вещества, усиливающие иммунный ответ.

Что касается вакцин для лечения рака, то большинство из них доступны только в клинических испытаниях. Но в 2010 году FDA "дало зеленый свет" sipuleucel-T для лечение метастатического рака простаты. Этот персонализированный препарат настраивает иммунитет каждого пациента на распознавание и уничтожение опухолевых клеток.

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Хорошие результаты лечения, меньше побочных эффектов по сравнению с химиотерапией, действие исключительно на опухоль – это неоспоримые преимущества иммунотерапии рака. Однако стоит отметить, что эти препараты, кроме высокой выживаемости, отличаются высокими ценами. И даже 90%-ая выживаемость пациентов, оставляет неутешительные прогнозы каждому десятому больному.

Tabletki.ua

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В начале 2020 года авторитетный источник ReportsnReports обрисовал будущее для лекарств против рака. По мнению многих экспертов, самой востребованной станет иммунотерапия, а стоимость рынка таких препаратов к 2023 году достигнет 115 миллиардов долларов.

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