Утверждают о значительной вероятность такой связи у 80 000 пациентов с впервые диагностированными в 2015 году онкологическими заболеваниями (5% в исследованной когорте жителей США), чаще всего с колоректальным раком (52000 пациентов, или 38% всех случаев рака, связанных с вредным питанием).
Второе место по частоте занимали опухоли мягких тканей ротовой полости, глотки и гортани – 14000 (26%).
Привлекает внимание относительная редкость такой связи для рака желудка (1,6 тыс. случаев), печени (1 тыс.), поджелудочной железы и аденокарциномы пищевода (примерно по 500 случаев).
Для сравнения – со злоупотреблением алкоголем связывают 4-6% случаев рака, ожирением 7-8%.
Наиболее распространенным среди вредных "диетических факторов" у исследованных пациентов оказалось низкое содержание в рационе цельнозерновых продуктов. Далее, в порядке убывания частоты, шли: низкое содержание молочки, употребление продуктов из переработанного мяса (колбасы и др), ограниченное количество овощей и фруктов, большое количество красного мяса и напитков с содержанием сахара.
Иллюстрация
Наиболее уязвимыми к "пищевым факторам" оказались пациенты мужского пола в возрасте 45-65 лет.
Результаты исследования подтверждают рекомендации по профилактике онкологических заболеваний Американского института рака :
не курить;
поддерживать нормальную массу тела;
поддерживать достаточную физическую активность: минимум 150 минут такой с умеренной интенсивностью в неделю;
потреблять много цельнозерновых продуктов (> 125 г / в день), свежих овощей и фруктов, бобовых, то есть таких, которые богаты пищевыми волокнами. Оптимально они должны составлять 2/3 рациона;
ограничить употребление фаст-фуда с высоким содержанием жиров, крахмала, сахара,
ограничить употребление красного мяса – оптимально 350-500 г в неделю (!);
не употреблять переработанное мясо в виде сосисок, колбасы, бекона, ветчины;
ограничить употребление сладких напитков, отдавать предпочтение обычной воде;
ограничить употребление алкоголя, оптимально – не употреблять его вообще;
грудное вскармливание для рожениц.
Жизнь, полная ограничений... особенно по мясу...
Я выполняю пункты 1, 3 (не всегда), 4 (за счет овощей и фруктов), 5, 7, 8, 9.
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