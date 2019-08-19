Утверждают о значительной вероятность такой связи у 80 000 пациентов с впервые диагностированными в 2015 году онкологическими заболеваниями (5% в исследованной когорте жителей США), чаще всего с колоректальным раком (52000 пациентов, или 38% всех случаев рака, связанных с вредным питанием).

Второе место по частоте занимали опухоли мягких тканей ротовой полости, глотки и гортани – 14000 (26%).

Привлекает внимание относительная редкость такой связи для рака желудка (1,6 тыс. случаев), печени (1 тыс.), поджелудочной железы и аденокарциномы пищевода (примерно по 500 случаев).

Для сравнения – со злоупотреблением алкоголем связывают 4-6% случаев рака, ожирением 7-8%.

Наиболее распространенным среди вредных "диетических факторов" у исследованных пациентов оказалось низкое содержание в рационе цельнозерновых продуктов. Далее, в порядке убывания частоты, шли: низкое содержание молочки, употребление продуктов из переработанного мяса (колбасы и др), ограниченное количество овощей и фруктов, большое количество красного мяса и напитков с содержанием сахара.

Иллюстрация

Наиболее уязвимыми к "пищевым факторам" оказались пациенты мужского пола в возрасте 45-65 лет.

Результаты исследования подтверждают рекомендации по профилактике онкологических заболеваний Американского института рака :

не курить; поддерживать нормальную массу тела; поддерживать достаточную физическую активность: минимум 150 минут такой с умеренной интенсивностью в неделю; потреблять много цельнозерновых продуктов (> 125 г / в день), свежих овощей и фруктов, бобовых, то есть таких, которые богаты пищевыми волокнами. Оптимально они должны составлять 2/3 рациона; ограничить употребление фаст-фуда с высоким содержанием жиров, крахмала, сахара, ограничить употребление красного мяса – оптимально 350-500 г в неделю (!); не употреблять переработанное мясо в виде сосисок, колбасы, бекона, ветчины; ограничить употребление сладких напитков, отдавать предпочтение обычной воде; ограничить употребление алкоголя, оптимально – не употреблять его вообще; грудное вскармливание для рожениц.

Жизнь, полная ограничений... особенно по мясу...

Я выполняю пункты 1, 3 (не всегда), 4 (за счет овощей и фруктов), 5, 7, 8, 9.

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