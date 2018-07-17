Одна из таких ноу-хау методик, которая начала применяться в больницах Израиля и уже зарекомендовала себя положительной статистикой (60-70% случаев выздоровления) - это специальная комбинация иммунотерапии и лучевой терапии. Так называемый “двойной удар” по раку под названием “абскопальный эффект” (The abscopal effect).

Что это и как работает?

Иммунитет в помощь

“Эффективнее всего эти две методики уничтожают рак, если их применять одновременно”, рассказывает Татьяна Рабин - врач онколог-радиолог, заведующая подразделением радиотерапии Первого медицинского центра Тель-Авива. Чтобы разобраться почему, необходимо понять, что такое “иммунотерапия” и в чем принцип действия “радиотерапии”. Научить иммунную систему человека бороться с раковыми клетками так, как с обычным воспалением - задача одного из новых методов лечения рака - иммунотерапии. Наш иммунитет - это сложная система защиты от чужеродных “захватчиков” (вирусов, бактерий, в том числе и раковых клеток). В ее основе - специальные дендритные иммунные клетки-“разведчики”, которые отыскивают в организме чужеродных агентов. Именно они распознают “онко-врага” по маркерам -- антигенам (когда в организме растет опухоль, она выделяет их в кровь). Далее иммунная клетка передает информацию в лимфатический узел, а там сигнала ждут T-лимфоциты-киллеры, готовые встать на защиту организма. Так, получив соответствующее "задание" от иммунной системы, они отправляются бороться с новообразованием. Чтобы простимулировать иммунитет применяются специальные лекарственные препараты.

Кто изобрел иммунотерапию?

В 1891 году американский ученый-хирург Уильям Коли (William B. Coley, 1862-1936) создал противораковую вакцину на основе бактерий стрептококка, которые ввел в организм пациента, страдающего неоперабельным онкологическим заболеванием. Позже средство назвали “ токсином Коли”. Положительные результаты были отмечены при лечении саркомы костей и мягких тканей. Как и многие гении, при жизни доктор Уильям Коли не был признан. Его методику так и не стали применять в больницах того времени. В середине 1980-х годов онколог из США Стивен Розенберг разработал одно из первых иммуностимулирующих антираковых средств - препарат алемтузумаб.

Генетика опухоли

Но иммунотерапия подходит не всем. Прежде чем назначить препараты, онкологи обязательно отправляют часть новообразования на генетический анализ. У каждой опухоли есть свой набор генов. Он отличается от генетического фона человека. По словам д-ра Рабин, если, к примеру, взять сто человек с немелкоклеточным раком легкого, снимки которого будут выглядеть одинаково на рентгеновском снимке, а “патологическое исследование” покажет один и тот же результат - генетический анализ опухолей все же будет разным. Таким образом, 10-ти людям иммунотерапевтическое лечение подойдет, а остальным - нет.

Лечение лучами

Радиотерапия или лучевая терапия - это метод разрушения раковых клеток посредством ионизирующей радиации (рентгеновского, гамма-излучения, бета-излучения, нейтронного излучения). При лучевой терапии лучи воздействуют на опухоль прицельно и точно, не поражая здоровые органы. В отличие от химиотерапии, когда препараты доставляются по всему организму. Существует два вида лучевой терапии - наружная и внутренняя. В первом случае излучение попадает в тело человека снаружи, во втором радиоактивные капсулы вводятся непосредственно в опухоль. По словам д-ра Татьяны Рабин сегодня лучевая терапия совсем не та, что была несколько лет назад. Воздействие лучей происходит прицельно на опухоль, не поражая соседние ткани. К примеру, если новообразование находится в печени, то при облучении здоровые клетки затрагиваются всего на 1 мм. Если ранее при раке легкого, радиационные лучи воздействовали на весь орган - на сегодняшний день ситуация кардинально другая. Здоровые органы не затрагиваются, качество жизни человека не страдает.

Кто изобрел лучевую терапию?

В 1901 году французские медики А. Данло и Э. Бенье задействовали радиационные лучи для разрушения злокачественных опухолей. А до этого, в 1895 году ученый Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение.

Двойной удар против рака

Итак, что же такое “абскопальный эффект” и как действует одновременное применение иммуно и лучевой терапии? “Эти два метода дополняют эффект друг друга, при этом помогая пациенту побороть рак”, - говорит д-р Татьяна Рабин. “Сам термин был введен ученым, д-ром Моллом в 1960 г. для описания феномена уменьшения опухоли, которая не подвергалась облучению, после облучения перед этим другого новообразования. То есть, когда лучевая терапия воздействует на первичную опухоль, наблюдается уменьшение в размерах вторичных раковых клеток. А в сочетании с иммунопрепаратами - эффект еще более выражен и дает высокий шанс на выздоровление. Приведу пример: пациент страдает раком кожи (меланомой) с большим количеством метастазов. Еще несколько лет назад такой диагноз был смертным приговором. Кроме того, в странах СНГ при меланоме до сих пор назначается химиотерапия. В то время как в ведущих странах, в том числе Израиле, уже более 10 лет химиотерапия не применяется, так как доказала свою неэффективность. Сейчас онкологи назначают иммунотерапию. В результате, как правило, 90% опухоли исчезает. Но, высока вероятность того, что может остаться несколько метастазов, скажем, в легком и печени. Одна иммунотерапия при этом не помогает. Что делать? “Добавить” радиотерапию. Врач-радиотерапевт назначит пациенту облучение одного метастаза (к примеру, в легком). При этом облученный метастаз выделяет в кровь специальные вещества, которые стимулируют иммунитет, делая Т-лимфоциты сильнее в несколько раз в борьбе с опухолью. Таким образом второй метастаз уничтожается иммунными клетками сразу после облучения первого. Результаты клинических испытаний показывают, что общая выживаемость пациентов, которые получали комбинированную терапию при меланоме - 76.5 %, в сравнении с 58.7 % у пациентов, которые получали только иммунотерапию. По словам медиков, после применения данной методики пациенты, которым врачи говорили, что их дни сочтены, вернулись к нормальной жизни.