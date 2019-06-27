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/Онкология

Достаточно одного анализа: назван способ распознать рак на ранней стадии

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Разработан новый тест для раннего выявления рака простаты, который является одним из наиболее распространенных онкопатологий среди мужского населения.

Благотворительная организация Великобритании Cancer Research UK предложила анализ для измерения риска возникновения болезни, сообщает ВВС.

В основе метода PUR (prostate urine risk) лежит поиск генетических маркеров предрасположенности в моче. Так, 537 пациентов, которые принимали участие в исследовании, удалось четко разделить на группы по риску.

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На сегодня для определения рака предстательной железы наиболее часто используют анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Однако он может дать неточные результаты: у 75% мужчин с положительным результатом на ПСА рак не обнаруживается.

Рак простаты

Рак простаты

pixabay.com

Ранее MedOboz писал, что ученые испытывают новый скрининг-тест на рак простаты, чтобы выяснить, можно ли будет использовать его в рутинной практике.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Теги
онкологиядиагностика
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