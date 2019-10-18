Дома у каждого: названы бытовые предметы, вызывающие рак

В доме у каждого из нас находятся бытовые предметы, которые способны вызвать рак.
Так, эксперты назвали наиболее канцерогенные вещи из нашей повседневной жизни, пишет "МК".
Бытовые предметы опасны
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К опасным были отнесены:
Мебель из древесно-стружечных плит: в ней присутствует канцерогенный формальдегид, длительное вдыхание которого может способствовать развитию рака горла и носа.
Посуда с антипригарным покрытием: она содержит высокий уровень перфторокаприловой кислоты. Это вещество негативно влияет на работу щитовидной железы.
Нафталин: может вызвать разрушение эритроцитов.
Освежители воздуха: они содержат в большом количестве формальдегид, который чреват онкозаболеваниями, в частности, раком горла.
Кнопочные батарейки: они опасны тем, что их могут проглотить как дети, так и животные.
Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи посоветовали заменить красное мясо рыбой или мясом птицы для снижения вероятности развития онкологических заболеваний.
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