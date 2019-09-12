Элитные авто и дочь во Франции: директор Института рака попала в коррупционный скандал

Директор Национального института рака в Киеве, выпускница Киево-Могилянской академии Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не по средствам.

Кроме того, она умышленно подставляет своих подчиненных, которые борются против взяточничества в медицинском учреждении. Об этом на своей странице в Facebook написала украинская журналистка Янина Соколова.

"Эту женщину на фото зовут Елена Колесник. Она – директор Национального института рака. Да- да, это то самое заведение, где меня лечили от рака. Официальная заработная плата госпожи Елены составляет в районе 12-14 тыс. гривен. Еленина дочь учится во Франции. Ездит Елена на Volvo XC40. У мужа Елены – проктолога государственной больницы – VolvoV90 cross country. Елена не делает операций, а потому ее источник прибыли – это схемы с врачами-сообщниками-коррупционерами и махинации с закупками лекарств", – рассказывает она.

По словам Соколовой, Колесник также научилась обходить систему госзакупок ProZoro. В связи с дерибаном государственных средств в Институте рака нет ремонта, лифты системно не работают и поэтому пациентов не могут вовремя увезти на операцию. Более того, большинству из них приходится самостоятельно покупать себе лекарства.

Елена Колесник Facebook Янины Соколовой

"Елена привыкла к схемам, но ей крайне некомфортно соседство с главным врачом Института рака. Он не является частью схемы. Потому что его интересует не новая Volvo, а новые условия для пациентов института. Именно поэтому Елена начала войну против Андрея Безносенко. И путем грязных методов и создания управляемой комиссии (которая обвинила Андрея в том, что даже не входит в рамки его компетенции – хотя бы должностные обязанности изучили перед тем, как клевету писать) отстранила Андрея от занимаемой должности. Не будьте как Елена", – рассказала Соколова о преступных действиях директора Института рака.

Разруха в Национальном институте рака Facebook Янины Соколовой

Нерабочие лифты в Национальном институте рака Facebook Янины Соколовой

Она призвала власти и правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры для наказания коррупционеров.

"В Украине один миллион больных раком. Дать таким барышням, как Колесник, и в дальнейшем воровать – это уничтожать один из самых больших лечебных онкоучреждений страны. Не будьте равнодушными", – обратилась журналистка к власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Национальном институте рака в Киеве разоблачили коррупционную схему по продаже онкобольным людям бесплатных для них препаратов.

Также в медучреждении разгорелся скандал из-за того, что его сотрудница, кандидат медицинских наук Анна Губарева, отказалась лечить воина АТО Виталия Драгана по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал братский народ".

Позже стало известно, что врача уволили с занимаемой должности.

Но вскоре Губарева была восстановлена на работе и даже получила повышение. Она стала секретарем Комиссии по вопросам этики при Институте, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний.

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