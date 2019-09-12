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/ Онкология

Элитные авто и дочь во Франции: директор Института рака попала в коррупционный скандал

11.2т Читать материал на украинском

Директор Национального института рака в Киеве, выпускница Киево-Могилянской академии Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не по средствам.

Кроме того, она умышленно подставляет своих подчиненных, которые борются против взяточничества в медицинском учреждении. Об этом на своей странице в Facebook написала украинская журналистка Янина Соколова.

"Эту женщину на фото зовут Елена Колесник. Она – директор Национального института рака. Да- да, это то самое заведение, где меня лечили от рака. Официальная заработная плата госпожи Елены составляет в районе 12-14 тыс. гривен. Еленина дочь учится во Франции. Ездит Елена на Volvo XC40. У мужа Елены – проктолога государственной больницы – VolvoV90 cross country. Елена не делает операций, а потому ее источник прибыли – это схемы с врачами-сообщниками-коррупционерами и махинации с закупками лекарств", – рассказывает она.

По словам Соколовой, Колесник также научилась обходить систему госзакупок ProZoro. В связи с дерибаном государственных средств в Институте рака нет ремонта, лифты системно не работают и поэтому пациентов не могут вовремя увезти на операцию. Более того, большинству из них приходится самостоятельно покупать себе лекарства.

Елена Колесник

Елена Колесник

Facebook Янины Соколовой

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"Елена привыкла к схемам, но ей крайне некомфортно соседство с главным врачом Института рака. Он не является частью схемы. Потому что его интересует не новая Volvo, а новые условия для пациентов института. Именно поэтому Елена начала войну против Андрея Безносенко. И путем грязных методов и создания управляемой комиссии (которая обвинила Андрея в том, что даже не входит в рамки его компетенции – хотя бы должностные обязанности изучили перед тем, как клевету писать) отстранила Андрея от занимаемой должности. Не будьте как Елена", – рассказала Соколова о преступных действиях директора Института рака.

Разруха в Национальном институте рака

Разруха в Национальном институте рака

Facebook Янины Соколовой

Нерабочие лифты в Национальном институте рака

Нерабочие лифты в Национальном институте рака

Facebook Янины Соколовой

Она призвала власти и правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры для наказания коррупционеров.

"В Украине один миллион больных раком. Дать таким барышням, как Колесник, и в дальнейшем воровать – это уничтожать один из самых больших лечебных онкоучреждений страны. Не будьте равнодушными", – обратилась журналистка к власти.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в Национальном институте рака в Киеве разоблачили коррупционную схему по продаже онкобольным людям бесплатных для них препаратов.

  • Также в медучреждении разгорелся скандал из-за того, что его сотрудница, кандидат медицинских наук Анна Губарева, отказалась лечить воина АТО Виталия Драгана по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал братский народ".

  • Позже стало известно, что врача уволили с занимаемой должности.

  • Но вскоре Губарева была восстановлена на работе и даже получила повышение. Она стала секретарем Комиссии по вопросам этики при Институте, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний.

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Темы
Борьба с коррупцией в Украине Здоровье
Персона
Янина Соколова
Место
Украина Киев
Тег
Национальный институт рака
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Shepard John
Shepard John
а можно всю семейку увидеть в петле?
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Валевич Борис
Валевич Борис
АУ борцы с коррупцией маленького наполенчика Зеленского - вот они все хватайте эту сволочь - где посадки? Или как Петя "пердеть" будете 5 лет
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Такое впечатление что у авторки розовые очки. И она их не снимает. Да сталина с его 1932 годом. С 1937. Под корень. Не в сибирь. А расстреливать. Террор. Масовый. Депутатов. Судей. Прокуроров. Ментов. Бизнесменов-воров. Под корень с родственниками. Это твари. Врачей. Этих тем более. Нет, этих жить оставить. Принудительно заражать. И не лечить. Конфисковать все и пусть найдут на лечение. Гонять по всех кругах ада. Тогда у этой страны есть шанс. А так...
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