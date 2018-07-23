Диагностика рака: украинцам дали важные советы

Мужчинам и женщинам необходимо проходить обследования у врача, чтобы на ранних стадиях выявить раковые заболевания.

"Заботитесь о том, чтобы все успеть? Не забудьте оставить время и для себя! Никто не хочет думать о том, что может заболеть раком, но гораздо эффективнее не прятаться от проблемы, а работать над тем, чтобы ее не допустить. Для этого критически важно, чтобы мы все регулярно проходили обследование. Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях", – написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин. Однако, в Украине у каждой четвертой - заболевание диагностируют уже на III-IV стадии.

"Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях. Узнайте, какие обследования и в каком возрасте стоит проходить мужчинам и женщинам, чтобы сохранить свое здоровье", – подчеркнула Супрун.

Далее она рассказала, какие обследования нужно пройти в определенном возрасте женщинам. 20 - 29 лет: клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год; цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки - 1 раз в 3 года.

30 - 39 лет: клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год; цитологическую диагностику и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) - 1 раз в 5 лет.

40 - 49 лет: клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год; маммографию - 1 раз в 2 года; цитологическую диагностику и тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет.

От 50 лет: клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год; маммографию - 1 раз в 2 года; колоноскопию - 1 раз в 5 лет. От 60 лет: другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Мужчинам также следует пройти ряд обследований в зависимости от возраста. 40 - 49 лет: осмотр у уролога - 1 раз в год. После этого врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

От 50 лет: обзор у уролога - 1 раз в год. Врач также может назначить ПСА-тест. Кроме того, нужно сделать колоноскопию - 1 раз в 5 лет. От 60 лет: другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

"Независимо от вашего возраста и состояния здоровья - если заметили любые изменения - сразу обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту", – резюмировала Супрун.

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