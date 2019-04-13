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/Онкология

Даже рак! Выяснилась опасность потоотделения ночью

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Специалисты назвали один из признаков рака, который проявляется ночью: об онкологических заболеваниях может свидетельствовать повышенное потоотделение во время сна.

Как пишет британское издание Express, потоотделение может быть также вызвано инфекциями, побочным эффектом от приема лекарств или менопаузой, но в некоторых случаях оно все же указывает на рак.

Медики рекомендуют обратиться к врачу, поскольку обильный ночной пот может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей, рака печени или мезотелиомы.

Раковые клетки

Раковые клетки

Эксперты пока не знают наверняка, почему некоторые виды онкозаболеваний вызывают такую реакцию, но высказывают предположение, что ночное потоотделение может свидетельствовать о борьбе организма с раком.

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Также называются другие возможные симптомы онкозаболеваний, которые не стоит игнорировать. К ним относятся боль и чувство кома в груди, кашель, одышка, изменение функционирования кишечника, кровотечение и потеря веса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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