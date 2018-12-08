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/Онкология

Даже офисные работники: названы четыре популярные профессии, вызывающие рак

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Одной из самых опасных профессий, с точки зрения риска заболеть раком, являются офисные работники. Они стоят на одном уровне с пожарными и шахтерами.

Об этом ObozTV рассказал врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк. Он перечислил профессии, где шанс на развитие онкологических заболеваний самый высокий.

"Частая патология у пилотов и бортпроводников – это меланома, рак кожи. И на самом деле, неизвестно, что является основной причиной, но есть подозрение, что на больших высотах на них ультрафиолетовое излучение влияет больше, чем на обычного человека", – объяснил Шкиряк.

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Большой опасности подвержены мастера маникюра и педикюра – это люди, которые в своей работе используют различные вещества-затвердители для формирования ногтей, рассказал врач. Как правило, это различные формальдегиды, формалин, оксид титана, а вдыхание их паров может вызвать онкологию. По его словам, было отмечено, что у мастеров маникюра возникают опухоли головного мозга и рак легких.

"Фермеры: гербициды, пестициды, вообще современная агрокультура использует очень много вредного. Вы знаете, какие тракторы в Украине и топливом какого качества они заправляются. То есть, еще и выхлопные газы", – уточнил Шкиряк.

Он подчеркнул, что согласно американским исследованиям, у женщин, которые занимаются агрокультурными работами на полях, на 35% выше риск рака молочной железы.

Даже офисные работники: названы четыре популярные профессии, вызывающие рак

офисные работники: мы должны понимать, что работа в офисе малоподвижная. Физической активности – ноль, сосредоточенность, стресс, решение очень сложных задач за короткий период... Стрессовые факторы ухудшают уровень сердцебиения, может быть чаще тахикардия, поднимается артериальное давление, ухудшается сон. Поэтому обычно офисная работа может быть фактором серьезного риска", – дополнил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США нашли способ остановить рак еще до проявления первых симптомов.

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Темы
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Персона
Антон Шкиряк
Место
Украина
Теги
ракСоветы врача
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