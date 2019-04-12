Что онкобольные скрывают от своих врачей: исследование

Ученые из Университета Техаса установили, что треть пациентов с раком в США используют дополнительную или альтернативную медицину. Больные употребляют травяные добавки, каннабис, занимаются медитацией, также включают специальные диеты, однако, не говорят об этом своему врачу.

Больные используют дополнительное лечение на свое усмотрение, не посоветовавшись с медиками, сообщает dailymail.

29% онкобольных скрывают факт самолечения: либо они сами не хотели говорить, либо врачи не спрашивали. Должна быть политика, которая потребует обсуждения подобных вопросов, утверждает доктор медицинских наук Нина Сэнфорд.

Сегодня не существует дополнительных лекарств при лечении рака. Но специалисты могут рекомендовать методы, улучшающие психическое здоровье или облегчающие боль.

Специальные диеты и добавки могут навредить пациенту, поэтому их применение нужно обсуждать с врачом. При обучении онкологи не изучают дополнительное или альтернативное лечения, так как это не входит в стандарты медицинской помощи онкобольным.

Нужно выяснить, почему дополнительное лечение помогает больным раком чувствовать себя лучше, говорит Сэнфорд. Открытое обсуждение болезни и доверие врачу является важным для эффективного лечения данной патологии.

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