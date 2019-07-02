Чернобыль еще аукнется: врач назвал группу "пожизненного риска"

У людей, которым в момент катастрофы в Чернобыле в 1986 году было от нуля до 18 лет, на протяжении всей жизни сохраняется повышенный риск заболеть раком щитовидной железы.

Об этом предупредил в эфире ObozTV заместитель директора Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комисаренко АМН Украины, доктор медицинских наук Андрей Кваченюк.

"После Чернобыля прошло 33 года. Но радиационные воздействия на генетику щитовидной железы, которые произошли тогда, могут вспыхнуть и переродиться в злокачественный процесс и в более поздний период времени", – отметил медик.

Кваченюк объяснил, что при аварии на ЧАЭС произошел очень большой выброс радиоактивного йода. Его воздействию подверглись не только ликвидаторы, но и население тех мест Украины и Беларуси, где впоследствии прошли радиоактивные осадки.

"Радиоактивный йод захватывался щитовидной железой. Он интенсивно воздействовал на этот орган, меняя свойства клеток, которые ведут к мутациям, в том числе к развитию раковых заболеваний щитовидной железы", – рассказал врач.

"По физиологии, детям, подросткам и беременным женщинам нужно больше йода. Поэтому их щитовидная железа накопила больше радиоактивного изотопа", – добавил он.

По словам Кваченюка, специалисты Институт эндокринологии и других центров совместно с американскими коллегами провели ряд обследований и выявили значительный рост случаев рака щитовидной железы после 1986 года.

"Если без влияния Чернобыля рак щитовидной железы у ребенка – это один, два, максимум три случая на миллион детей в год, то тут в геометрической прогрессии мы наблюдали данное заболевание", – сообщил он.

Кваченюк уточнил, что у детей, рожденных в Украине после 1986 года, которые не попали под влияние радиации, риск заболеть раком щитовидки такой же, как у детей из "чистых" зон (например, Канады) – т.е. 1-2-3 случая на миллион.

"А вот пациенты, которые получили дозу облучения, которым в 1986 году было от нуля до 18 лет, в течение жизни имеют риск заболеть раком щитовидной железы", – предостерег доктор.

"Мы будем лечить последствия (Чернобыльской катастрофы. – Ред.) еще не один десяток лет", – заключил специалист.

Даже в 2019 году существует риск заболеть раком из-за Чернобыльской катастрофы "Комсомольская правда"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в областной больнице им. Мечникова в Днепре провели первую в Украине операцию, которая дала шансы на полное выздоровление больному раком щитовидной железы на 4-й стадии.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!