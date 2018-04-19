Чем болен Кобзон: все, что известно

Недавно в сети появилась информация о срочной госпитализации известного певца и депутата Госдумы России Иосифа Кобзона. А позже интернет-пользователи успели даже "похоронить" его. Правда, информацию об этом опроверг сам политик, сказав, что "недавно головой убил быка".

"МедОбоз" решил узнать, какие болезни донимают исполнителя и от чего ему приходилось лечиться.

Пошаливает сердце

После последней госпитализации Кобзона появились слухи, что причиной стали нарушения сердечных ритмов. Правда, в окружении певца сказали, что с сердцем Иосифа Давыдовича все хорошо, а в клинику он обратился сугубо с целью профилактического осмотра.

Однако такие слухи не появились на пустом месте.

В ноябре прошлого года в сеть просочилась информация, о том, что певца срочно сняли с рейса в Грозный из-за инфаркта. Тогда администрация аэропорта и близкие певца отказались комментировать этот случай, но сотрудники аэропорта утверждали, что "скорая" забирала именно Кобзона.

Кроме того, ранее о проблемах с сердцем говорили после отмены визита Кобзона на одно из светских мероприятий. Правда, в то время супруга артиста также опровергла тяжелую болезнь мужа, отметив, что причина кроется в обычной простуде.

Вместе с тем на лице певца болезни сердца таки прорисовываются. Согласно карте визуальных признаков сердечно-сосудистых заболеваний, об этом могут говорить бледный цвет кожи и проявление синюшности в области носогубного треугольника. Кроме того, подтверждением может быть появление одутловатости на лице и выраженные мешки под глазами.

Рак – болезнь отступила

Если о болезнях сердца Кобзона можно только догадываться, то информация об онкологии он не скрывал.

Так, артисту диагностировали рак предстательной железы, и в прошлом году он успешно справился с этой болезнью.

Тогда Иосиф Давыдович рассказывал, что ему удалили мочевой пузырь и заменили искусственным.

Оперировали певца в Италии посредством высокотехнологичной процедуры "кибер-нож". Это удаление новообразования и метастазов неоперабельным путем при помощи аппарата, который разрушает опухоль точеными попаданиями.

После операции он еще несколько раз бывал в онкологической клинике, после чего сообщил о победе над смертельной болезнью.

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