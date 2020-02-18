Check-up для кишечника

Онкологические заболевания кишечника на ранних стадиях имеют практически бессимптомное течение. К счастью, современные диагностические возможности позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, или даже еще до того, как доброкачественные новообразования начнут перерождаться в злокачественные.

Анатолий Шудрак, онкохирург Медицинской сети "Добробут"

Своевременные обследования дают возможность выявить патологию на ранних стадиях. Речь идет и о злокачественные новообразования, и о других нарушениях, которые требуют медицинского вмешательства.

Тревожные сигналы

Злокачественные процессы могут возникать в различных участках кишечника, и чаще всего страдают самые низкие его части. При этом рак толстой и прямой кишки (колоректальный рак) может развиваться годами, не давая о себе знать. Конечно, лучший вариант - пройти проверку еще до того, как появятся малейшие признаки проблем. А если проявляются какие-то из симптомов, описанных ниже, визит к врачу не следует откладывать ни в коем случае. В частности, должны насторожить:

• изменения характера стула - частые запоры или, наоборот, диарея;

• патологические выделения из заднего прохода или непосредственно в кале (слизь, кровь);

• непонятная боль в области живота;

• железодефицитная анемия;

• постоянная усталость.

В зоне особого внимания

Для определенной категории людей риск возникновения злокачественных процессов в кишечнике очень большой. Сюда относятся пациенты, у которых установлен диагноз семейный полипоз. Для них вероятность перерождения полипов в злокачественные новообразования очень высока, а в некоторых видах составляет практически 100%. Чтобы не допускать этого развития событий, таким пациентам уже с молодого возраста рекомендуют проходить тщательное обследование. В ряде случаев, когда доказана генетическая предрасположенность к онкопоражениям кишечника, может быть рекомендована даже операция по удалению всей толстой и прямой кишки - пока не развились процессы онкологического преобразования полипов.

Не должны оставаться без внимания проктологов или гастроэнтерологов пациенты с язвенным колитом и болезнью Крона. Эти заболевания часто связывают с предраковыми состояниями. Периодические обследования позволят вовремя распознать и остановить опасные изменения в организме.

Общее правило

Хотите быть уверенными, что со здоровьем все в порядке? Начиная с 40-45 лет следует периодически проходить диспансерный осмотр. Он предусматривает консультацию семейного врача, прохождение основных анализов, гастроскопию и колоноскопию, УЗИ, кардиограмму, рентгенографию легких. При необходимости может потребоваться КТ или МРТ.

Проверка и профилактика

Для детального исследования толстой кишки проводят колоноскопию и ирригоскопию. Эти методики дополняют друг друга. Ирригоскопия - рентген толстой кишки с введением рентген-контрастной взвеси - позволяет оценить функциональное состояние толстой кишки, выявить наличие отдельных патологических состояний, таких как опухоли, дивертикулы (выпячивания стенки кишки), патологические сужения органа, увидеть особенности расположения органа для дальнейшего проведения колоноскопии. А колоноскопия помогает визуально выявить патологические изменения - воспаление, язвы, дивертикулы новообразования. К тому же во время выполнения колоноскопии появляется возможность взятия материала для гистологического исследования. Кроме того, если в ходе проведения фиброколоноскопии врач обнаруживает доброкачественные полипы, их следует удалить, ведь именно из них в 90% случаев "вырастают" злокачественные опухоли. Если полипы находят в правой половине толстой кишки - их обязательно удаляют. С левой половины - удаляют те, что крупнее 4-5 мм.

Позитивный прогноз

Пациентам, у которых обнаружены злокачественные опухоли толстой и прямой кишки, также не стоит отчаиваться. Своевременная квалифицированная медицинская помощь, основанная на соблюдении международных протоколов, будет способствовать победе над сложным заболеванием. Так, среди больных, у которых был обнаружен рак на первой стадии, выздоравливают более 95%. Если лечение начато на второй стадии, на положительный результат надеются 70-75%. Если заболевание достигло третьей стадии, терапия дает эффект для половины пациентов. В любом из случаев команда онкологов делать все возможное для спасения - выберет методы хирургического вмешательства и другие необходимые методики лечения и реабилитации.

Здоровье кишечника зависит от многих факторов - активного образа жизни, отсутствия вредных привычек, правильного питания. Конечно, не стоит впадать в крайности: есть только блюда, приготовленные на пару, полностью отказаться от мясных продуктов. А вот злоупотребление жирной, копченой пищей, блюдами, содержащими канцерогенные красители, стабилизаторы и усилители вкуса, таки повышает риск возникновения онкологических заболеваний.

Программа "Скрининг рака толстой кишки"

В Медицинской сети "Добробут" пациенты имеют возможность пройти комплексное обследование. В пакет услуг входит консультация семейного врача, гастроэнтеролога или онколога и видеоколоноскопия. Кроме того, программа, как правило, включает иммунохимический тест кала на скрытую кровь (FIT). Первый визит длится около часа. Программа действует один месяц с момента покупки.

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