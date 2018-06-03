Будет война: тяжелобольные украинцы вызвали Линчевского на очную ставку

Онкобольные украинцы в понедельник, 4 апреля, проведут пресс-конференцию в связи со скандальными заявлениями заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Линчевский должен в прямом эфире написать заявление об увольнении по собственному желанию, написал в своем Facebook глава правления Национального движения за трансплантацию Юрий Андреев.

"Выйдут те, кто, по мнению заместителя министра "все равно умрут". На 11:30. Если Линчевский настоящий мужчина - он придет и скажет это тяжелобольным пациентам в глаза", - заявил он.

"Иначе будет война. С одной стороны - все обнаглевшие чиновники Минздрава, различные "консультанты" и "советники", Линчевский и Супрун с их заокеанскими и украинскими покровителями. Их всех вместе немного - до сотни максимум. Но с другой стороны тогда все врачи и пациенты, которые не будут мириться с геноцидом украинцев требуют настоящей медицинской реформы. Их тысячи, миллионы", - подчеркнул он.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк сравнил заявление Линчевского с позицией врачей нацистской Германии.

"Я только нахожу связь между высказываниями Линчевского и имперских министров ІІІ рейха. Он, как и врачи рейха не знали солидарности и сочувствия к слабым", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".