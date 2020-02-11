Опухоль размером с близнецов: девушка приняла рак за беременность

Жительница британского города Уолтем Кросс Кэти Холмс, больная раком, приняла шестикилограммовую опухоль за беременность.

Об удивительном случае и дальнейшей судьбе девушки идет речь в материале The Sun. Так, британку сбили с толку бесчисленные симптомы беременности, включая тошноту по утрам и прекращение менструации.

Кэти впервые почувствовала себя плохо, когда ей было всего 19 лет, работая в ночную смену на заправке в сентябре 2016 года. Несмотря на симптомы, тесты на беременность показывали отрицательный результат, поэтому девушка, напуганная размера своего живота, обратилась к врачам.

The Sun

The Sun

Медики, сначала предположившие, что у пациентки гастроэнтерит, обнаружили, что у Кэти раковая киста яичника весом 14 фунтов (около 6 кг) - столько же, сколько приблизительно весят близнецы.

"В течение нескольких месяцев я не знала, что со мной не так. Мне было очень больно и мои месячные прекратились. Я чувствовала сытость после того, как съела половину еды, и мой живот увеличивался в размерах, хотя я нигде не набирала вес", – рассказала девушка о пережитом.

The Sun

The Sun

В декабре 2016 года Холмс почувствовала пронзительную боль в животе. Она посмотрела на себя в зеркало и с ужасом обнаружила, что ее живот обвис. Она немедленно обратилась в больницу, где ей сделали УЗИ. Обследование выявило в ее яичнике шестикилограммовую опухоль. Киста оказалась настолько большой, что вытеснила другие органы.

17 января 2017 года врачи провели Холмс операцию по удалению опухоли и одного яичника. Здоровье Холмс полностью восстановилось. Несмотря на опасения по поводу рождения детей, в апреле 2018 года девушка родила здоровую дочь.

The Sun

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики провели операцию по удалению 30-килограммовой раковой опухоли мужчине, который был уверен, что он поправился.

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