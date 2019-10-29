Борьба с беременностью и бокс: онколог рассказал о причинах рака груди

Рак молочной железы относится к самым распространенным формам онкологии. Согласно статистике, болезнь диагностируют у 16 тысяч украинок ежегодно. При этом каждые 20 лет частота заболеваемости увеличивается практически вдвое.

Помимо уже известных провокаторов рака груди, таких как неправильных образ жизни, стрессы и экология, медики отмечают еще несколько новых, которые потенциально увеличивают риски развития заболевания: это и увлечение травматичными видами спорта, и прием гормональных препаратов, и прочие "обыденности" современности.

Онкомаммолог Алексей Аксенов рассказал журналисту MedOboz о веяниях нашего времени, которые могут привести к опасному заболеванию.

Рак молочной железы диагностируется у 16 тысяч женщин ежегодно Forumdaily

Медикаментозное прерывание беременности

Сегодня любая женщина может легко без помощи хирурга справиться с нежелательной беременностью. В любой аптеке без рецепта можно приобрести препарат, который поможет нейтрализовать результат незащищенного полового акта с завязкой вроде "Упс, не успел".

При этом большинство уверено, что, в отличии от хирургического аборта, медикаментозный намного безопаснее и пройдет без последствий для организма. На самом деле отнюдь.

Так, тело готовиться к беременности с того момента, как яйцеклетка оплодотворилась. И если этот процесс внезапно прерывается (как под воздействием хирурга, так и после приема "супертаблетки"), в гормональной системе женщины происходит колоссальный сбой (внезапно меняется уровень прогестерона и эстрогена. Этот перепад может привести к изменениям клеток на уровне ДНК в сторону злокачественного процесса. При этом повышенный уровень эстрогена дополнительно ускоряет деление онкоклеток.

Прием гормональных контрацептивов

Практически каждая третья женщина принимает гормональные препараты, предотвращая нежелательную беременность. Часто такие средства принимаются без врачебного контроля, потому в обозримом будущем могут привести к тяжелым последствиям.

По словам врача, длительный прием (более двух лет) таких препаратов без контроля здоровья может негативно отразиться на процессах в тканях молочной железы. Набор гормонов, входящих в состав препаратов, не только делает условия для наступления беременности невозможными – он еще и может запустить процесс перерождения клеток в злокачественные, а также ускорить их деление. В результате образуется опухоль, которая будет развиваться стремительнее.

"Ударный" спорт

Тяжелая атлетика, борьба и т.д. всегда считались мужскими видами спорта, но в последние годы в нем успешно участвуют и женщины.

Но несмотря на победы и достижения, женщинам стоит задуматься, останавливая свой выбор на таковых: во время занятий и спаррингов всегда есть риск травмы в области груди (ушибы, гематомы и т.д.). Они чреваты не только временным дискомфортом, но и могут являться толчковым механизмом для начала онкопроцесса: в травмированном месте клетки могут изменить свою структуру в сторону злокачественной, что приведет к разрастанию опухоли.

Эпиляция сосков

Все женщины воюют с волосами на теле, некоторые готовы вывести абсолютно всю растительность, кроме шевелюры на голове. И часто такая война доходит до удаления волосков на сосках.

Однако не стоит забывать, что процедуры по радикальному удалению волос (выщипывание, выжигание и пр.) чреваты появлением микротравм, в том числе и в глубоких слоях кожи, которые также могут спровоцировать агрессивные реакции клеток и дать старт их перерождению.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что рак груди грозит не только женщинам.

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