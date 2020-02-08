Электронные сигареты вызывают рак: украинский врач привел доказательства

Курение электронных сигарет может провоцировать развитие рака легких, такие случаи уже фиксируют в Украине.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-онколог Антон Шкиряк. По его словам, заявления производителей электронных сигарет об их безопасности – "не более, чем маркетинг".

Онколог отметил, что курильщики относятся к группе повышенного риска, а рак легких занимает лидирующие позиции в Украине среди онкозаболеваний у мужчин.

"Сейчас очень популярно говорить о том, что есть электронные сигареты, которые намного безопасней. Я вам как онколог могу заявить, что у меня уже есть несколько пациентов, которые в жизни не курили никаких сигарет, кроме электронных. И мы у них выявили онкологический процесс в легких. Потому это не более, чем маркетинг, я могу это смело заявить", – подчеркнул Шкиряк.

kontrakty.ua

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