Без химиотерапии: найден кардинально новый способ лечения рака

Ученые заявили о разработке индивидуальной терапии для женщин с ранней стадией рака путем скрининга 21 гена. Семь из десяти таких пациентов могут избежать химитерапии.

Ставка в таком случае делается на гормональные препараты, пишет Repubblika со ссылкой на результаты исследований, представленные на Всемирном конгрессе медицинской онкологии (Asco) в Чикаго.

Авторы провели всем пациентам, которые принимали участие в медицинском эксперименте, тест OncotypeDX, который исследует активность некоторых генов в образце опухоли и дает информацию о биологии одиночного рака молочной железы.

Результаты говорят о том, что около 70% женщин с наиболее распространенным типом рака молочной железы - тот, который реагирует на гормоны, отрицательный HER2, без пораженных лимфатических узлов, могут лечиться только гормонами.

Химитерапия в таком случае не нужна, утверждает Джозеф А. Спарано из Центра рака Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

Ранее также были проведены исследования, которые доказывают эффективность этого же теста для определения риска рецидива у излечившихся пациентов.

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Тест проводится после операции и получается оценка: число от 0 до 100, что соответствует вероятности того, что опухоль пациента вернется в течение 10 лет после первого диагноза. Низкий балл (0-10) означает, что рак с меньшей вероятностью возвращается и что химиотерапия может принести пользу. Высокий балл (26-100) предполагает больший риск рецидива, и химиотерапия, вероятно, полезна.

В результате проведения исследования ученые выяснили, что в таких случаях добавление химиотерапии оправдано лишь у некоторых женщин до 50 лет, для которых двойная терапия, по-видимому, по-прежнему выгодна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что обыкновенная сода может существенно повысить эффективность химиотерапии при борьбе с онкозаболеваниями.