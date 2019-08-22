Антибиотики повышают риск развития рака

Исследователи из Университета Джона Хопкинса обнаружили, что прием определенных антибиотиков, особенно многократно или длительными курсами, может повысить риск развития рака толстой кишки. В частности, риск был связан с антибиотиками, которые убивают анаэробные бактерии – это те, которые включают в себя распространенные препараты (пенициллины и цефалоспорины).

Полученные данные дополняют недавние исследования, намекающие на связь между антибиотиками и раком толстой кишки. Об этом сообщает WebMD.

Причины этой связи не до конца ясны и, как считают некоторые эксперты, это может вообще не отражать прямого действия антибиотиков. Так, риск был наибольшим среди людей, которые использовали антибиотики в течение более длительного периода времени – от 30 до 60 дней или дольше.

По словам старшего исследователя доктора Синтии Сирс, теоретически антибиотики могут влиять на развитие рака толстой кишки через воздействие на микробиом кишечника. Микробиом кишечника – это огромное количество бактерий и других микробов, которые естественным образом населяют толстую кишку. Недавние исследования предполагают, что баланс микробов может оказывать широкое влияние на здоровье. Вполне возможно, что нарушения в микробиоме кишечника могут способствовать росту бактерий, которые имеют проонкологический потенциал. К сожалению полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь, но они приводят еще один аргумент в пользу разумного использования антибиотиков.

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Результаты показали, что у пациентов, которые получили рецепт, риск рака толстой кишки был несколько выше – на 9%, если они принимали антибиотики в общей сложности две недели, по сравнению с теми, кто не принимал. Люди, которые принимали лекарства в течение более 60 дней, имели на 17% более высокий риск. Напротив, использование антибиотиков было связано с небольшим снижением риска рака прямой кишки. Причины этого пока неясны.

Злоупотребление антибиотиками – проблема как для пациента, так и для врача:

антибиотики нельзя принимать при вирусных инфекциях, таких как простуда;

следует избегать длительных курсов лечения с использованием данных препаратов.

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