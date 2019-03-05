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/Блоги - Онкология

Анна Мирошниченко
Анна Мирошниченко
Врач-хирург, ассистент кафедры общей и неотложной хирургии им.П. Л. Шупика Все статьи автора

Что такое - липома?

3.7т

Жировик как часто вы слышали это слово?

Когда я слышу этот термин мои уши начинают рыдать. Почему? Потому что в классической медицине существует термин - липома.

Этим заболеванием одинаково страдают и мужчины и женщины.

Так что такое липома?

Липома - доброкачественное образование развивающееся в жировой ткани.

Очень часто пациенты обращаются с жалобами на наличие объемного образования на разных частях тела. Чаще всего эти образования не вызывают болезненных ощущений. Пациентов беспокоит косметически некрасивый вид. И казалось бы беспокоит новообразование иди к хирургу. Но нет...

Очень часто перед тем как попасть к хирургу пациенты преодолевают длинный путь. Идут к бабкам знахаркам. Они конечно умеют лечить данную патологию заговорами, травами. После идут к массажистам и те тоже могут помочь . Как? Расмассажировать!

Рыдайте братья-хирурги нашлись люди которые умеют лечить не "ножом"!

Но и не могу не сказать про главного лекаря нашей страны – о Гугле!

Я решила почитать что он рекомендует. И тут еще один прорыв в лечении липом-прикладывать ихтиоловую мазь! Что хочу сказать по этому поводу, этот способ однозначно придумала ревнивая женщина. Вот посудите сами – ихтиоловая мазь однозначно не поможет исчезнуть, рассосаться, самоудалиться или испариться липоме! Но этом невероятный аромат распугает всех окружающих женщин и не только!

Единственный способ который поможет избавиться от этой проблемы-хирургический.

Данная операция в большинстве случаев выполняется под местной анестезией и конечно чем меньше липома, тем меньше будет разрез и меньше срок реабилитации.

Дорогие друзья !

Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам и ваше здоровье скажет вам "СПАСИБО".

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Автор
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Тема
Советы врачей
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