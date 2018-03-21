Из-за проблемы с онкопрепаратом в Украине разгорелся скандал

Ситуация с онкобольными в Украине остается плачевной. Не хватает доступных медикаментов, квалифицированной помощи или возможности спасти жизнь пациенту.

Сеть всколыхнул жуткий пост волонтера Леси Литвиновой, в котором она сообщает, что в этот раз больных едва не обрекли на смерть одним только абсурдными решением.

"Девочка из соседней палаты уехала домой умирать. Потому что некому было сказать – "Потерпи, мы что-то придумаем. Ведь жизнь человека стоит намного дороже пары миллионов", - говорится в ее посте.

По словам Леси, еще неделю назад у Леры и многих других пациентов с лимфомой Ходжкина был шанс на жизнь – ведь в качестве гуманитарной помощи направлялось 200 флаконов дорогостоящей "Такеды" (65 тысяч за флакон), которую передал производитель Адцетрикса.

Производитель шел к этому два года - долго выбирал фонд, в порядочности которого не будет сомнений (потому сотрудничать с госструктурами из-за коррупции отказался сразу), вел подготовительные работы и переговоры, собрал все документы и детально прописал все условия.

"Но все на прошлой неделе по-своему решила Комиссия по признанию грузов гуманитарными при МинСоце – они попросту отказалась признать груз", - пишет Литвинова.

Ведь, по их мнению, распорядителем препарата должен быть НИР, например. Та самая госструктура, с которой производитель не будет сотрудничать и попросту отзовет груз.

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Согласно последним обновлениям поста, на последнем заседании комиссии груз таки решили пропустить. А значит, таки оставили шанс на выживание онкобольным.

Стоит отметить, что это сообщение привлекло огромное внимание в сети - собрало более двух тысяч реакций и репостов, а также свыше сотни комментариев.

В частности, в комментариях пишут, что Минсоцполитики вовсе не имел права принимать подобные решения, поскольку в данном случае это прерогатива Минздрава.

Участвовал в комментариях и вице-премьер Павел Розенко, правда, начал свою переписку с просьбы снять тег с его имени.

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