20 фактов о раке, о которых вы наверняка не слышали

Рак последнее время стал все чаще появляться на слуху. И не щадит это заболевание ни детей, ни взрослых.

MEDOBOZ подготовил для вас 20 интересных фактов о раке, о которых вы наверняка раньше не знали.

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Убийца №2. Рак является второй по распространенности причиной смерти после болезней сердца.

Рак излечим. Значительный процент диагностированных видов рака (на ранних стадиях) можно вылечить.

Рак многолик. Существует более 200 типов и подтипов рака, которые могут влиять на состояние человека.

Онкология прячется под масками. Рак излечим, если он обнаружен на ранних сроках. Некоторые виды рака развиваются полностью без симптомов, потому есть огромная необходимость в профилактических обследованиях.

Передается по наследству. По статистике, от 5 до 10% случаев рака являются полностью наследственными. Большинство видов рака развивается благодаря сочетанию наследственных и экологических факторов.

Курение таки вызывает рак. В 90% случаев рака легкий причиной является именно курение. За последнее десятилетие сигареты убили 50 миллионов человек. Если тенденции сохранятся, миллиард человек умрет от курения в этом столетии, что соответствует одному человеку каждые шесть секунд.

Недосып влияет на риск развития рака. У тех, кто спит менее 6 часов в сутки, чаще развивается рак толстой кишки, чем у тех, кто спят более 7 часов.

Фастфуд и риск рака. Нитриты - это химические добавки, используемые для консервирования и добавления ароматизаторов для большинства мясных продуктов, включая бургеры и хот-доги. Однажды в организме они реагируют с химическими веществами тела и превращаются в канцерогены, вызывающие рак.

Большинство смертельных случаев рака спровоцированы поздней диагностикой. В 2008 году 7,6 миллиона человек умерло от рака во всем мире, что соответствует 21 000 смертей от рака в день. Ожидается, что к 2030 году во всем мире случится 21,4 миллиона новых случаев рака, при этом 13,2 миллиона смертей от рака из-за того, что далеко не каждый обнаружит его на ранней стадии.

Инфекции и рак. Приблизительно 15% всех случаев рака во всем мире связано с инфекциями. В неразвитых страны существует более высокий уровень рака в результате инфекций (26%), чем в развитых странах (8%). Микробами, наиболее ответственными за рак, являются бактерии Helicobacter pylori (провоцируют рак желудка), ВПЧ (вызывают рак шейки матки и другие виды рака) и гепатиты В и С (причина рака печени).

Мужской и женский. Рак легких, предстательной железы и желудка является наиболее часто диагностированным раком у мужчин. Рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак являются наиболее часто диагностируемыми раковыми заболеваниями у женщин.

Возраст имеет значение. Приблизительно 77% всех случаев рака диагностируется у людей в возрасте старше 55 лет.

Виновата и плохая гигиена рта. Плохая гигиена полости рта может вызвать гингивит, воспаление десен. Со временем высокий уровень воспаления в организме может увеличить риск развития рака у человека.

Беременность и грудное вскармливание. У женщин без детей или у рожавших после 30 лет риск развития рака молочной железы значительно выше, чем у тех, кто родил ребенка раньше 30 лет. Грудное вскармливание может также снизить риск развития рака молочной железы.

Семейное положение имеет вес. Мужчины, которые никогда не были женаты, до 35% чаще умирают от рака, чем те, кто женат. В плане выживания рака замужние женщины также выиграли, но в меньшей степени.

Раковые клетки внутри каждого. Каждый день организм производит 200-1000 раковых клеток. Здоровая иммунная система нейтрализует их все. И пока эти клетки не вырастут до нескольких миллионов или миллиардов, рак не может быть диагностирован.

Собаки чувствуют рак у людей. Собаки чувствуют онкологические заболевания, часто и интенсивно обнюхивают участки тела, где есть онкообразования. Кроме того, в Италии медики проводили эксперимент: обученные собаки находили по запаху рак предстательной железы в образцах мочи. Успешность эксперимента составила 98%.

Положительный настрой важен для выздоровления. Рак влияет не только на физическое состояние, но и на психологическое. Следовательно, при лечении, пациент должен принять общий подход. Необходимо быть расслабленным, позитивным и наслаждаться жизнью, даже когда диагноз подтверждается.

Свежий воздух – это важно. Кислород убивает раковые клетки. Потому очень важно чаще бывать на свежем воздухе, а также увеличивать рабочий объем легких посредством физических нагрузок и дыхательных упражнений.

Витамины увеличивают риск рака. Согласно результатам последних исследований, мультивитамины увеличивают риск развития рака и сердечных заболеваний.

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