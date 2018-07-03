"Она постоянно горит": девушка решилась отрезать часть тела, чтобы унять боль

24-летняя британка Пейдж Ховитт решилась на ампутацию ноги, чтобы избавиться от постоянной боли из-за изматывающего нервного нарушения.

Как передает "МедикФорум", у девушки диагностировали сложный комплексный болевой синдром, вызывающий сильнейшие болевые ощущения в области левого колена. От этой болезни девушка страдает в течение 7 лет после того, как ее нервы были задеты в ходе обычной операции на коленной чашечке.

Британка перепробовала самые разные способы борьбы с болью, но так и не нашла эффективного. Она так отчаялась, что теперь всерьёз готова пройти через ампутацию ноги. Девушке необходимо собрать 9 тысяч фунтов и оплатить ампутацию в частном медицинском учреждении, после чего заниматься подбором протеза.

"Я веду постоянную битву, которая никак не хочет закончиться. Люди вокруг меня просто не представляют, какую сильную боль я испытываю. Такое ощущение, что моё колено постоянно горит, и никакой водой этот пожар не затушить. Я хочу рассказать о своём случае не только потому, что надеюсь на какое-то чудо или какой-то волшебный совет. Мне хочется привлечь внимание к людям, страдающим от таких же проблем. Может быть, ученые смогут нам чем-то помочь", - рассказала Пейдж.

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