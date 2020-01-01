Омоложение и похудение: врач назвала плюсы резкого отказа от алкоголя

Первые существенные изменения в человеческом организме происходят уже через неделю после полного отказа от употребления алкоголя.

Об этом заявила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, пишет Focus Online.

По ее словам, любой, кто ранее употреблял алкогольные напитки ежедневно, может заметить первые улучшения здоровья через считанные дни после перехода на "сухой закон". Так, люди сразу же начинают лучше спать, а также замечают повышение работоспособности.

"Если печень освобождается от влияния алкоголя, она немедленно расщепляет накопленные жиры. Триглицериды снижаются через несколько дней, холестерин немного позже. Но в целом наша печень восстанавливается удивительно быстро", – говорит Мальмейстер.

Отказ от алкоголя "Вокруг света Украина"

Что касается месяца без алкоголя, то за этот период люди учатся лучше контролировать свое питьевое поведение, чувствуют прилив сил и утверждают, что получают красивую кожу и меньший вес. Кроме того, у них улучшается качество сна и снижается артериальное давление.

"Переутомленная печень делает тебя уставшим. Поэтому те, кто обходится без алкоголя, более бодры, здоровы, более продуктивны", – объясняет доктор.

Она подчеркнула, что алкоголь мешает клеточному метаболизму и вызывает застой лимфы. Следовательно, те, кто обходится без него, приобретают более четкие контуры лица и гладкую кожу.

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Важно учитывать и то, что алкоголь имеет много бесполезных калорий. Поэтому люди, которые отказываются на месяц от алкоголя, имеют шанс за это время похудеть на два килограмма. А за год – на целых 20 килограммов.

К тому же, утверждает Мальмейстер, человек, который смог прожить год без алкоголя, может свободно обходиться без него и в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые определили дневную норму употребления алкоголя человеком. Они доказали, что содержание спирта в разных напитках разное, поэтому ввели понятие дринков.

А исследователи из Университета Эксетера в Великобритании пришли к выводу, что способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания.

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