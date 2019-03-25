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Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Как привести себя в форму за месяц без диет и голодовок

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Весна пришла. Время расцветать и радоваться первым теплым дням. Однако после зимы, как правило, постоянно хочется спать, настроения нет, лишние килограммы с новогодних застолий никак уйдут, да еще заложенный нос и красное горло преследуют. Совсем не до весеннего настроения.

Конечно, за зиму организм исчерпал свои витаминные запасы и соскучился по солнышку (дефицит витамина Д). В целом межсезонье – сложный период для организма. Так что давайте восстанавливаться, чтобы к Пасхе быть как новая блестящая монета.

Для начала, наладьте питание. Не зря сейчас время поста – дайте своей ЖКТ отдохнуть от тяжелой жирной пищи. Исключите мясные продукты, полуфабрикаты, сладкое и мучное. Добавьте витаминные фреши и смузи, фрукты и овощи, первую зелень. О том, какие продукты сейчас лучше кушать я писала в прошлой статье.

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Пейте по утрам не просто воду, а с добавлением сока лимона или яблочного уксуса (домашнего приготовления). Готовьте себе настойку шиповника и имбирно-медовый чай. Они поддержат иммунитет. И в целом в течение дня больше пейте просто тепло-горячей воды. Она способствует выводу лишних токсинов.

Наладьте сон. То, что вам постоянно хочется спать – не обязательно означает нехватку витаминов. Возможно, вы просто поздно ложитесь спать. Приучайте себя ложиться до 22-23:00. Если не привыкли так рано спать, делайте это постепенно, каждый день, ложась на 5-10 минут раньше. Чтобы засыпать легко, за 3 часа до сна ничего не кушайте, за 1 час до сна приглушите свет и отключите все гаджеты. Включите спокойную расслабляющую музыку, прогуляйтесь на улице.

И конечно больше двигайтесь. Купите шагомер и выхаживайте ежедневно 10 000 шагов. Постепенно вводите спорт. С утра – зарядка. Днем или вечером – спортзал, стадион, тренировки дома от 40 до 90 минут, 3 раза в неделю. Чередуйте кардио и силовые нагрузки.

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Все просто, но не каждый готов следовать этому графику. Тогда подключайте подруг, восстанавливайтесь вместе. Делайте фотоотчеты в соцсетях. Участвуйте в различных ЗОЖ-марафонах или организовывайте свои. Проявите инициативу. И я уверенна, уже через 30 дней весна для вас заиграет новыми красками.

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

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Автор
Ольга ФоминаОльга Фомина
Темы
Жить здоровоЗдоровьеДиеты и фитнес
Место
Украина
Теги
диетаФитнеспохудение
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