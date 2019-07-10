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Оксана Скиталінська
Оксана Скиталінська
Лікар-дієтолог Все статьи автора

Думаєте, після 50 життя тільки починається?

11.2т Читать материал на украинском

Сьогодні подзвонив хороший знайомий і розповів прикру історію. Прикру для його сім'ї, типову для 65% людей.

Його батько, 50 років, молодий і міцний зовні чоловік, який рік тому почав займатися в спортзалі, любив сауну, масажі, і раптом... переніс інфаркт і був на межі життя та смерті.

Причиною виявився атеросклероз коронарних (серцевих) судин, в одній з них атеросклеротична бляшка на 95% перекрила просвіт судини.

Батька врятували, процес повернення до життя був нелегкий, а попереду ще довга реабілітація. Пізніше в розмові виявилось, що батько тривалий час курив і скептично був налаштований до здорового харчування, вважав, що то все дурниці.

Мій знайомий, якому 30 років і вже багато досягнув у своєму житті, дуже відповідально ставиться до свого здоров'я: фізично активний, харчується оптимально, веде активний спосіб життя і регулярно перевіряє стан свого здоров'я (аналізи, обстеження, тести). Він розуміє, що, незважаючи на непросту ситуацію з його батьком, лише зміна способу життя допоможе йому повернувся до нормального життя і дати можливість прожити максимально довго та якісно.

Так от до чого цей пост?

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До того, що саме атеросклероз є причиною ішемічної хвороби серця, мозкових інсультів, уражень периферійних артерій і тд. Він тихо і безсимптомно ушкоджує наші судини, починаючи відбирати життя вже 50-річних і навіть молодших.

Ми знаємо назви всіх політичних партій та течій, ми обговорюємо в деталях програми кандидатів, сваримося та коментуємо ті чи інші заяви зі знанням експертів, обговорюємо курси валют, ціни на бензин та моделі нових смартфонів, але те, що вкрай критично для виживання -- власне здоров'я, рівень холестерину, цукру в крові, об'єм талії та УЗД внутрішніх органів та судин, ми не знаємо.

А ще ми мало знаємо про те, що прискорює розвиток атеросклерозу, стресуємо, нервуємось, зокрема, у соцмережах, майже нерухомо сидимо за комп'ютером, надмірно любимо солодощі.

Для тих, хто вважає, що атеросклероз -- це "удєл старих", нагадаю, що у 50% сучасних дітей вже до року життя на стінці аорти з'являється перша ліпідна пляма, у 10-15-річних атеросклеротичні нашарування є в коронарних судинах, а до 30 років вони є в артеріях мозку.

Тобто до 50 років ми всі маємо артерії з атеросклерозом і, в основному, це артерії, де відбувається інтенсивний кровотік: ті, які ведуть до серця, мозку, легенів, печінки і тд. Питання в тому, наскільки далеко зайшов цей процес, наскільки той чи інший орган відчуває ішемію (дефіцит кисню) і наскільки це загрожує втраті працездатності та життю.

Здоров'я потрібно берегти, а це вмотивованість, обізнаність, та ЩОДЕННІ зусилля (харчування, яке потрібно, а не постійні потурання своїм слабкостям, фізична активність, сон, відмова від куріння та алкоголю).

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Бо всі блага світу, кар'єра, гроші блякнуть і втрачають свій сенс перед загрозою втрати здоров'я або життя.

Подумайте про ЦЕ, і виберіть здорову альтернативу, коли захочете зайвий раз сісти і "зависнути" в соцмережах.

13 липня, у суботу, о 20.00 я проведу прямий ефір і розповім, ЩО потрібно робити, щоб сповільнити розвиток атеросклерозу і тим самим, збільшити шанси радіти синьому небу і літнім дощам ще дуже довго. Бо тільки ЖИТТЯ — це єдина справжня цінність.

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Автор
Оксана Скиталінська Оксана Скиталінська
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
здоровье
Источник
Источник: Facebook Оксани Скиталінської
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