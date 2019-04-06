"ВИБАЧТЕ, АЛЕ Я ТАКЕ ЇСТИ НЕ МОЖУ" Чи:

-- не буду

-- а що, голубці то шкідливо?

-- ну їжа ж має приносити задоволення...

Отаке і багато подібного можна почути і прочитати в інтернеті про харчування, точніше, коли мова заходить про природнє, не зіпсоване кулінарними "премудростями".

По великому рахунку, кулінарія зіграла з людиною злий жарт: ми стали її заложниками, у переважній більшості вона видозмінила натуральні продукти до втрати ними "ідентичності", а з нею -- багатьох цінних властивостей.

І якщо ще смузі з овочами та зеленим листям -- це здорова їжа, то вже смузі з бананом та морозивом -- це потенційний діабет і ожиріння ("боже, ну невже від банана і морозива відразу діабет?" -- хтось спитає. Та не відразу, а після тривалої прив'язаності до таких "здорових смаколиків").

ЯКА ЇЖА НАМ ЗДАЄТЬСЯ СМАЧНОЮ?

СМАЖЕНА.

• Обваляна в борошні і обсмажена.

• Тушкована, але попередньо обсмажена.

• На крайній випадок -- запечена, але перед тим замаринована в меді і солодкій гірчиці і запечена до рум'яного, що майже, як обсмажена.

ЖИРНА.

• Як правило, вона і смажена.

• Супи теж засмажуємо, хоча заспокоюємо себе тим, що "тушкуємо під кришкою", наливши на сковорідку пів склянки олії.

• Додаємо майонез. В крайності робимо домашній з пів літрою олії, 250 грамів з якої можна легко зі смаком з'їсти за раз.

• Тістечка з маслом, бо маргарин шкідливий. Але масло з цукром.

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СОЛОДКА.

• Ну хоча б солоденька. "Ну трошки ж цукру можна?

• Або підсолоджена.

• Ой, не можна цукру, бо ж "біла смерть", тоді -- "тростинний". Чи кокосовий. Чи агави. "Ну це ж натуральне". І дороге, тому здається навіть корисним, не даремно ж такі гроші беруть.

• Або мед. "Ну мед же ж натуральний, його діди-прадіди їли і до 100 років жили". Короче, любимо солодке і "фрукти тут нє катят" ніяк взамін.

БОРОШНЯНА.

• Батони, булочки, чіабати, багєти, вареники, оладі, млинці, пельмені, макаронні рожки, биточки в паніровці, і навіть цвітну капусту, але попередньо зварену, а потім обваляну в яйцях і борошні і обсмажену.

НАША ЛЮБОВ ДО ТАКОЇ ЇЖІ ДУЖЕ ЗАРАЗНА.

Настільки, що навіть блогери зі здорового харчування та популярні кухарі, в силу не достатніх знань і не впевненості у власних "харчових" принципах, готові вгодити нам і отримати наше схвалення, придумують "здорові" рецепти, де, за здоровими назвами -- ті ж самі наші улюблені млинці та смажене, запечене до "хрумкого" та "рум'яного", де цукор і мед.

Я також весь час балансую між репутацією "гастрофашиста" і лікаря, який популяризує "радикальне", на думку деяких людей, харчування.

То як же бути?

Здорове харчування навряд чи зробить Вас довгожителем, якщо це не закладено у Ваших генах, але воно, однозначно, зможе допомогти реалізувати свій віковий потенціал (тобто дати шанси прожити Ваші можливі роки) та суттєво знизити ризики мати купу хвороб, які робитимуть Вас безпомічними каліками, наповненими болем та стражданнями. Здорове харчування, однозначно, допоможе відчути всі барви життя і прожити його в силі та при ясній голові.

Тому хочу ще раз повторити, що те харчування, яке не приведе тіло до передчасного руйнування (бо, на жаль, воно все одно руйнується з роками) і передчасної смерті, це харчування стравами із простих продуктів, тих, які навколо нас.

Те, що можна з'їсти сирим, треба їсти сирим, а, якщо вже готувати, то -- варити, готувати на пару, рідше -- запікати і то -- без рум'янцю. Бо той рум'янець руйнуватиме білкові молекули , а це означає -- все тіло.

Не смажити.

Соняшникову олію звести до мінімуму і то -- лише нерафіновану і не щодня; рафінована -- то рафіновані потенційні хвороби.

Любите млинці -- беріть цільнозернове борошно, робіть галушки, запіканки, лапшу, але не млинці і не оладі.

М'ясо та рибу відварюйте, щоб було смачно -- бризніть лимонного або ягідного соку.

Зведіть і його до мінімуму, рибу двічі в тиждень.

Десерти -- натуральні солодощі -- сухофрукти, фрукти, ягоди, чорний шоколад. Там вже можна дати волю фантазії, наприклад, зробити смузі, додавши насіння льону та горіхи. Але можна їх просто так з'їсти і зекономлений час використати для чогось іншого.

І зелень нам також потрібно їсти щодня, а не лише в сезон. А для тих, хто не може "запихати в себе листя", нехай почне з декількох листочків.

Навіть дуже хворим, які не можуть жувати, листя також потрібне. Хоч листочок у вигляді пюре.

Але поки маємо зуби, треба менше смузі, а більше жувати, їсти просту і без викрутасів їжу і дітей своїх привчати саме до такої, а не викручуватися вужем, придумуючи, щоб таке сьогодні приготувати? Краще той час на приготування використати для іншої користі, наприклад, для руху.

Бо з рухом ще сумніше, ніж з харчуванням.

"То нема сил, то темно, то жарко, то холодно, то рано, то пізно, то коліна зітруться, і серце зірветься, для спини погано, вени на ногах, від інфаркту ще ніхто не втік, " (всьо взято з жизні). Щоб довго не розсусолювати: їжа, рух та сон -- це необхідність, але їх не треба зводити до якогось культу, особливо це стосується кулінарного культу. Розумієте?

Дівчата, цей пост і для нас, бо нас традиційно вчили стояти біля плити і парити-шкварити-випікати-сервірувати і замахуватися так, що білого світу не бачити.

А життя, на жаль, коротке, і дуже прекрасне.

Їжте просту їжу, яка буде Вам і радістю і поживою для здорового красивого тіла.

P.S. Буквально декілька днів тому я була на конференції з антистаріння в Берліні -- одній з найкрутіших по статусу учасників (і по вартості).

І, як на всяких конференціях, кетерінг забезпечував учасників харчуванням. Кава, вода, соки, солодкі шипучі напої, дороге вино -- лилися рікою, столи ломилися від багатьох делікатесів,

Спокуса скуштувати була немалою і я це зробила.

Жирні камамбери і брі + потім -- посиденьки з друзями-науковцями, де я пригубила німецького пива (мені достатньо і 3-х ковтків) -- все було., кажу чесно.

Правда, потім, після повернення в Київ, мені було важко бігати і була втома у всьому тілі, воно до такої наруги не звикло. А уявіть собі, що люди так харчуються щодня...

P.S. На фото - мій сніданок.

Варені (2-3 хв) морожений зелений горошок і стручкова квасоля;

Квашені капуста і помідор;

Зелень шпинату і руколи;

Морква сира, буряк варений;

Морська капуста;

Оливкова олія )1 ст. ложка).

Ягоди (пару ложок).

P.S. І хто скаже, що здорове харчування це дорого?

На третьому фото - мій "гастроразврат" в останній вечір конференції (там багато жирних сирів і риба якась запечена)

Самі бачите… добре, що ми всі вціліли.

До речі, маю сказати, майже всі учасники їли здорову їжу - овочі і здоровий білок; а торти з маскараоне так і залишились сумно на своїх підносах… все ж як-не-як, конференція з довголіття і антистаріння.

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