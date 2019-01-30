Охватит весь мир: ученые предсказали эпидемию неизлечимой болезни

В ближайшие десятилетия мир охватит эпидемия болезни Паркинсона.

Как передает IOS Press, с 1990 по 2015 год количество людей с болезнью Паркинсона удвоилось и достигло 6 миллионов.

Ученые прогнозируют, что в связи с увеличением среднего возраста населения число людей с болезнью Паркинсона продолжит стремительно расти и к 2040 году составит более 12 миллионов.

Среди других факторов, которые ускорят развитие болезни Паркинсона называются пестициды, растворители и тяжелые металлы, которые попадают в окружающую среду.

Болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевания нервной системы хронического характера, при котором больной человек постепенно теряет способность контролировать собственные движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится на пороге эпидемии кори. Специалисты говорят, что вирус завезли к нам из Европы и в будущем от него пострадает много украинцев.

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