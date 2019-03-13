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/Новости здоровья

Огромные штрафы: в Италии приняли радикальные меры для детей без прививок

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В Италии невакцинированным детям до 6 лет запретили посещать детские сады и школы.

Как передает "Громадське", такие нормы начали действовать в связи с вступлением в силу нового закона. Таким образом детей до 6 лет без доказательств вакцинации исключат из учебных учреждений страны.

Кроме того, для родителей детей без прививок от 6 до 16 лет предусмотрены штрафы на сумму до 500 евро. При этом несовершеннолетним не запрещено посещать школы.

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Согласно закону, перед тем, как идти в школу, дети должны получить ряд обязательных прививок, в частности от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Власти Италии отмечает, что с момента разработки закона количество привитых детей начала расти. Законопроект приняли в связи с ростом количества случаев заболевания корью в стране. Его целью является повышение уровня вакцинации граждан с 80% до 95%.

Иллюстрация

Иллюстрация

Obozrevatel

Напомним, новый закон в Италии предусматривает необходимость предъявления сертификата о получении 10 обязательных вакцинаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в итальянском городе Бари была зафиксирована массовая вспышка кори. Врачи выявили опасную болезнь в девяти случаях.

В связи с этим министр здравоохранения Италии Джулия Грилло объявила об новом плане ликвидации кори и врожденной краснухи, который уже существует, но не обновлялся с 2011 года.

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Темы
ВакцинацияЗдоровье
Место
Италия
Теги
прививкапрививка от коридети
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