Одно из осложнений COVID-19: названы главные симптомы пневмонии

Центр общественного здоровья Украины назвал главные симптомы пневмонии, которая может стать одним из осложнений коронавируса COVID-19.

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Соответствующий пост пресс-служба ЦОЗ Украины опубликовала на своей странице в Facebook, объяснив, что пневмония или воспаление легких – форма острой респираторной инфекции, которая поражает прежде всего альвеолы – основной функциональный элемент легких.

"У здорового человека альвеолы наполнены воздухом, а у больного пневмонией в них накапливаются слизь и жидкость, что затрудняет газообмен и обусловливает боль во время дыхания. Пневмония – одно из осложнений, которое может развиться вследствие заболевания COVID-19", – говорится в посте.

Центр общественного здоровья Украины назвал главные симптомы пневмонии. Иллюстрация

Среди симптомов пневмонии:

повышение температуры тела (до 38-39°C, реже – до 37,2-37,4°C);

кашель с выделением слизисто-гнойной (зеленой) или даже гнойной мокроты, иногда может быть "сухое" покашливание;

ощущение нехватки воздуха;

снижение аппетита;

усталость, сонливость, потливость;

одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной;

втягивание грудной клетки – при вдыхании западает ее нижняя часть;

свистящие хрипы при дыхании.

Во время воспаление легких часто выслушивают хрипы в легких. Диагностировать болезнь помогают рентген и компьютерная томография, пульсоксиметрия, анализ крови и мокроты.

ЦОЗ также обратился к гражданам с просьбой при первых симптомах ОРВИ срочно звонить семейному врачу, ведь только специалист может поставить диагноз и при необходимости назначить соответствующее лечение.

"Если у вас нет семейного врача, заключить декларацию можно в удобное для вас время. Это бесплатно. Телефон информационно-справочной службы: 16-77. Если вы не знаете, к кому обратиться, звоните на горячую линию Центра общественного здоровья Украины для консультации по поводу новой коронавирусной инфекции: 0-800-505-840", – добавили в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 апреля в Украине официально было подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

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