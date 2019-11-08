Цифры зашкаливают: Одессу и Львов накрыло облако угарного газа

Одесская область попала в число регионов с самыми высокими выбросами угарного газа (CO) в мире.

Концентрация угарного газа в Одессе по состоянию на утро 8 ноября составила 474 ppbv, свидетельствуют данные интернет-ресурса Windy.com.

На онлайн-карте метеоресурса заметно, что такой уровень является одним из самых высоких показателей во всем мире и сравнялся с очень загрязненным воздухом промышленных районов Китая и Индии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Самая высокая концентрация СО зафиксирована в центре и севере Одесской области, в Черновицкой и Львовской областях, а также в Республике Молдова.

С чем связан такой масштабный выброс угарного газа, пока неизвестно. Вместе с тем, одесситы в социальных сетях связывают такие аномальные значения с массовым сжиганием опавшей осенней листвы.

Карта загрязненного воздуха

В тоже время метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей опровергли OBOZREVATEL слухи об аномальном смоге и не подтверждают высокий уровень угарного газа. По их мнению, речь может идти об ошибке компьютерной системы – возможно, спутник так воспринял туман, который стоял с утра над югом и западом Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пять человек, включая детей, отравились угарным газом во Львовской области.

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