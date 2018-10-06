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''Очень опасное явление'': Супрун предостерегла украинцев от ''печальной традиции''

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Поджигание остатков растений, сухой травы или листьев угрожает не только здоровью человека, но и экосистеме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун добавив, что поджог остатков растительности "это очень опасное явление".

"В украинском сельском хозяйстве до сих пор есть печальная традиция - осенью, после сбора урожая, поджигать остатки растений, сухой травы или листьев", - отметила чиновница.

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Супун объяснила, что поджигать остатки растений - вредно, не экологично и нецивилизованно, и перечислила все ужасные последствия подобных действий.

"Животные, птицы и насекомые погибают в огне или умирают от недостатка пищи. Разрушается верхний слой почвы. Вместе с дымом в воздух попадают ядовитые вещества - окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогенные соединения. Выбросы в атмосферу парниковых газов разрушают климат", - рассказала и.о. министра.

К тому же, по словам Супрун, огонь может легко перекинуться на леса или дома людей, которые живут рядом.

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"Вредные привычки угрожают не только вашему здоровью, а целой экосистеме", - резюмировала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабинету министров о освобождения исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Место
Украина
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