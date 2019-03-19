Мама "сварила" в кипятке? Подробности жуткого ЧП с малышем на Одесщине

11-месячный малыш, который залез в ванну с кипятком в Одесской области, находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в ожоговом отделении Одесского областного медицинского центра. "Состояние ребенка крайне тяжелое, но стабильное. Только боженька может раздавать прогнозы", – сказал врач.

Обожженный малыш Facebook Екатерины Ножевниковой

Сейчас ребенок в реанимационном отделении областного центра, тут же находится и мама малыша. Известно, что в семье есть еще трое детей. Сама семья из села Шабо.

В первые же часы ребенок был доставлен в ожоговое отделение районной больницы Белгород Днестровского, а оттуда уже санавиацией – в Одессу.

По словам директора благотворительного фонда "Корпорация монстров", который помогает этому ребенку, Катерины Ножевниковой, родители готовились купать малыша.

"Наполнили ванночку кипятком. Хотели разбавить холодной водой, но не успели, малыш залез туда. У него ожоги 80% тела, врачи в таких случаях прогнозов не дают. Ожоговая болезнь очень коварна", – пояснила нам Ножевникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Кировоградщине в детском доме облили кипятком 1,5 годовалого мальчика. Няня купала ребенка и окунула его в ванночку с горячей водой, предварительно не проверив ее. Ребенок получил ожоги, но его удалось спасти.

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