Во Франции медики обнаружили, что симптомом коронавируса, помимо уже известных, являются также болезненные проявления на коже.

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Свои выводы врачи изложили в отчете, который опубликован на сайте Национального союза дерматологов-венерологов (SNDV).

Так, сообщество медиков, в которое входят более 400 специалистов, заявило, что в ряде случаев инфицированные COVID-19 жаловались на покраснения, крапивницу и псевдообморожения.

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По словам экспертов, они провели анализ большого количества случаев заражения вирусной инфекцией. "Мы оповещаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее обнаружить новых пациентов с коронавирусом", – сказано в отчете.

Французские врачи рекомендовали гражданам с указанными симптомами обращаться в медицинские учреждения. По их словам, даже если проблемы с кожей не являются признаками COVID-19, эти заболевания так или иначе надо лечить.

На доклад SNDV отреагировали власти Франции. Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заметил, что ему пока неизвестно ни одно научное исследование, которое могло бы продемонстрировать дерматологическую симптоматику в случаях заболевания коронавирусом. При этом Саломон заметил, что новые признаки могут появиться по мере мутации COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США провели поиск в системе Google и определили, что боль в глазах является одним из неизвестных ранее, однако довольно распространенным симптомом коронавируса.

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