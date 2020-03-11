О каких болезнях говорит нарушение почерка: главные признаки

Ученые выяснили, что почерк человека зависит от состояния коры его головного мозга – она отвечает за точность и координацию движений. Малейшие нарушения работы этого органа будут видны на бумаге.

Как сообщают "Известия", изменения почерка обычно говорят о нарушениях развития нервной системы – например, о болезни Паркинсона, расстройствах аутистического спектра, проблемах с координацией и других. В процесс рисования или написания текста ручкой на бумаге вовлечено множество систем человеческого тела.

Этот процесс требует взаимосвязи мышечных действий с когнитивными способностями и органами чувств, отвечающими за зрение и осязание.

iz.ru

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ совместно с иностранными коллегами из Университета Астон (Великобритания), Института Вейцмана (Израиль) и Университета Оулу (Финляндия) сейчас работают над методом выявления подобных нарушений по характеру письма и рисунка с помощью лазера.

Для этого требуется лазер или лазерный диод, подсвечивающий лист бумаги, ручка, обычная цифровая камера, записывающая изменения лазерного света, и компьютер для анализа полученных результатов.

"Проходя через бумагу, лазерное излучение рассеивается. Лучики света взаимодействуют между собой, в результате чего образуется хаотичная картина световых пятен микроскопического размера (спеклов).Анализ движения спеклов позволяет с помощью специального алгоритма получить точную информацию о характере движения ручки в трех измерениях и во времени.

Этот алгоритм прописан в программе, которая обрабатывает информацию с лазера, поступающую в компьютер. Далее программа интерпретирует данные, показывая врачу наличие нарушений в психике человека", – пояснил профессор НИЯУ МИФИ и Астонского университета Игорь Меглинский.

Заболевание может быть вызвано сочетанием наследственных факторов и пережитого стресса. У взрослых нарушение почерка – первый признак появления заболеваний головного мозга. Таким образом, с помощью нового метода можно выявлять атеросклероз сосудов головного мозга и деменцию на ранней стадии – когда существующие способы диагностики просто не замечают болезни. Кроме того, исследование почерка позволит оценить реабилитационные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики рассказали, как по почерку выявить скрытые недуги.

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